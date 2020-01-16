方济各教皇任命首位女性教廷高官

罗马天主教皇方济各在教廷神职人员性侵儿童丑闻屡屡曝光危机中，宣布任命66岁的非宗教女性佛朗西斯卡-迪-乔瓦尼（Francesca Di Giovanni）出任梵蒂冈教廷外交部副部长。乔瓦尼成为罗马教廷史上的首位女高官。她将负责教廷与各国的多边关系。

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据教廷发布声明介绍，新任教廷副外长乔瓦尼夫人1953年出生在意大利的巴勒莫，拥有法律文凭，已在梵蒂冈国务院工作超过27年，负责国际法与人权事务，特别熟悉教廷与移民和避难者的关系，也熟悉国际人道活动与国际私法。

乔瓦尼向梵蒂冈新闻（Vaticans News）表示，她获任教廷外交部副部长一职当然是教廷对女性开放的一个迹象。不过，她获任这个职位，应该与她更适合这个工作有关，而不仅因她的女性身份。

她还回顾了教皇在元旦讲话中所说的：妇女是和平的给予者和斡旋者，所以妇女应该充分参与决策过程。”

法新社说，现年83岁的教皇方济各自从2013年出任罗马教皇以来，经常抨击对女性的不公平，非常重视女性在教会和社会中扮演的角色。

2013年11月，方济各教皇在继位几个月后，发表使徒劝诫福音的喜悦"Evangelii Gaudium"中，邀请神学家们思考女性在教会需做重大决策的各个层级可能扮演的角色。

来自阿根廷的方济各教皇去年10月在梵蒂冈举行的泛亚马逊世界主教会议上强调称，需要反思妇女在教会中的作用意味着什么。他并解释说“ 女人应该可以担任罗马教廷大机构的领导人。