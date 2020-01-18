在与美国签署协议前塔利班表示准备减少暴力行动

塔利班驻卡塔尔办事处发言人沙欣向巴基斯坦媒体表示，为了与美国达成和平协议，塔利班愿与美军停火十天，同时减少与阿富汗部队的暴力冲突，并与阿富汗政府官员进行会谈。美国代表正在多哈与塔利班代表进行和谈。目前，美国方面尚未对塔利班的上述表态做出回应。

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沙欣称，对在本月底与美国达成协定持乐观的态度。2019年9月，在塔利班发动袭击导致一名美军死亡后，美国总统特朗普宣布叫停和谈，原已胜利有望的和平协议随之搁浅。直到11月，特朗普突访阿富汗，并宣布已经与塔利班恢复谈判。就在一个月后，塔利班对阿富汗一美军基地发动自杀式炸弹袭击，谈判又陷入停滞。

两名消息人士对路透社说，塔利班最高领导人已同意，一旦在多哈签署协议，将与美军停火10天，并减少对阿富汗政府的袭击。塔利班高级指挥官说，一旦达成协议，塔利班和阿富汗政府可望在德国面对面会面。塔利班此前曾拒绝与阿富汗政府进行谈判。

如果达成协议，持续18年之久的阿富汗冲突将有望得到一个长期的解决方案。目前塔利班的势力范围覆盖阿富汗一半国土，但主要是在郊区，没有控制任何阿富汗主要城市。他们几乎每天都会对阿富汗安全部队及美军发动袭击，但经常造成平民伤亡。目前驻扎在阿富汗的美军人数大约为1万3000人。