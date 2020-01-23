加拿大检方：向银行欺诈是孟晚舟案的核心

中国华为集团首席财务官孟晚舟的引渡案庭审周三在温哥华法院继续进行，作为控方的加拿大官方律师向法庭陈述，称孟晚舟案的关键是对银行欺诈，为引渡做辩护。而欺诈银行在美国和加拿大都属违法。

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美国指控华为首席财务官、集团创始人任正非之女孟晚舟欺诈汇丰银行，规避美国对伊朗的制裁，在美国的要求下，加拿大2018年底在温哥华机场逮捕孟晚舟，该事件也引发中加两国前所未有的关系危机。

加拿大法庭周一开始对孟晚舟是否引渡美国举行一周的庭审，加拿大联邦检察官罗伯特 弗雷特（Robert Frater）周三在法庭陈述指，“欺诈是本案的核心”，而欺诈银行在美国和加拿大都是违法行为。

弗雷特说：“向银行撒谎以获取金融服务就是欺诈”，此话是针对孟晚舟辩护方的认定，在前两天的庭审中孟的律师团队表示不能确定存在欺诈的基本事实。

报道指，为达成引渡，加拿大检方必须证明存在“双重违法”，即美国法院对孟晚舟的指控行为在加拿大也构成违法。 美国指控孟晚舟没有如实向汇丰银行通报华为集团与子公司Sky.com的关系，而Sky.com 向伊朗提供电讯设备。从而使汇丰银行面临因违反美国对伊朗的制裁而受到起诉的财务风险。孟晚舟则一直否认这一指控。

报道指，孟晚舟在2013年告诉汇丰银行高管，华为已不再拥有Sky.com，她本人已辞去该公司董事会职务。

在前两天的庭审中，孟晚舟的辩护律师强调美国针对孟的指控事实在加拿大并不构成违法，而加拿大也没有实施与美国对伊朗所实施的同样制裁。

但加拿大官方认为，对伊朗的制裁仅仅是提供了“更好地理解为何汇丰银行的经济利益会受到威胁的一个背景”。检方表示，汇丰银行此前因与古巴、利比亚、伊朗，苏丹和缅甸开展业务违反相关制裁法而被罚款，其“与华为子公司Sky.com的关系已经使汇丰银行面临新的民事和刑事制裁”。

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