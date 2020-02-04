世界银行呼吁加强对疫情的健康监控

世界银行呼吁所有国家“加强对中国新冠状病毒疫情的健康监测和反应”，并表示将尽快检查可用的资金和技术资源。

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在周一的一份新闻稿中，这家国际金融机构表示：“世银正在审查可以迅速调动的资金和技术资源，来支援受灾的国家。”，并说：“我们呼吁所有国家加强健康监测并作出反应，这对遏制疫情的传播以及未来可能出现的流行病来说至关重要。”

世界银行解释说，为加快国际反应正“与国际伙伴密切对话，以便帮助各国应对这一全球性健康危机”。

据最新统计数字，新冠状病毒在中国造成362人死亡，死亡人数超过了17年前的萨斯，2002-2003年的萨斯疫情造成349人死亡。

又被称为武汉肺炎的病毒已经感染了1万7千多人，以及对病毒大面积传染的担心已经瘫痪了中国，这一现象对世界经济的影响目前仍难以量化。

世界银行表示正在评估疫情对“经济和社会产生的后果”，并表示支持“中国的应对措施，其中包括促使中国经济反弹的措施”。

世界银行保证“随时准备支援所有的成员国，特别是最贫穷和最脆弱的国家，帮助它们应对这次健康危机，以及未来对其人民产生的后果”。

世界银行前行长韩国人金墉在2016年1月时曾表示，类似于1918年，造成3000万人死亡的西班牙流感规模的疫情，可能会让世界经济失去1％至10％的增长。

对现任国际货币基金组织总干事克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）而言，疫情 “很有可能对对今年第一季度的世界经济产生负面影响”，但是“对此后进行推测是不负责任的行为”。

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