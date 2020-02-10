钻石公主号新型冠状病毒感染达130人

10日获悉，在发生新型冠状病毒大量感染的大型邮轮钻石公主号上，又有60人确诊感染。此船上的感染者，已达130人。

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日本厚生劳动省9日之前表示，乘坐该船的乘客和船员共有70人感染新型冠状病毒,而继续检查的结果，又重新发现60人感染，感染者共达到130人。

船内乘客和船员的感染不断扩大，厚生劳动大臣加藤10日的内阁会议后的会见中指出：对留在船上的3600乘客和船员在下船是否对他们全部进行新型冠状病毒检查，正在进行研究。

日本有关方面从2月5日开始，对于该船乘客和船员3711人中的健康状态不良、及与感染者有过浓密接触的273人进行了新型冠状病毒的检查目前，厚生劳动省7日宣布：“钻石公主”号邮轮上确认感染的61人，在6日以前被送医的人中有1名重症患者。

日本厚生劳动省8日宣布，游轮“钻石公主”号上新确认3名乘客感染新型冠状病毒。使感染者达64名。

而9日对船中57人的检查结果显示：又有6名乘船者感染新型冠状病毒的，船中感染者达70人。

另据报道，运营从3日开始受到日本政府的检疫下钻石公主号的美国的船公司“公主邮轮”宣布了10日上午10点发表的文件，全额为乘坐该邮轮的2666名乘客返还在这次旅行的费用。

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