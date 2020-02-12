新冠肺炎 英国研发疫苗捷足? 首启老鼠试验

英国伦敦帝国学院科学家团队正就2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫苗对老鼠进行试验。他们相信自己是全球首批对动物进行这项疫苗试验的人员之一。世界卫生组织秘书长谭德塞指当前首要任务是要阻遏疫情，拯救生命。

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据法新社报道，研发新型冠状病毒疫苗，英国团队进行老鼠试验。著名英国伦敦帝国学院（Imperial College London）研究人员表示，他们的最终目标是在年底前研发出有效遏止新型冠状病毒疫情的安全方法。

伦敦帝国学院研究人员马凯（Paul McKay）日前受访时告诉法新社：「我们目前才把疫苗注入老鼠体内。」据马凯指出：「我们希望在未来几周内，我们能够确认从那些老鼠血液中看到的反应，确认它们对新型冠状病毒的抗体反应。」

伦敦帝国学院表示，无法确定其他团队目前的研究进展为何，但他们昨天开始的动物实验是世界首批进行的实验之一。

报道称，英国新型冠状病毒确诊人数已达8例，东南部城市布莱顿（Brighton）一处医学中心的两个分支机构被迫关闭，那里至少有两名工作人员呈阳性反应。

然而，研发出疫苗的过程耗时费力，通常涉及多年的动物实验及人类临床试验。之后，监管机构必须确保疫苗安全且有效，能够大量生产。

据伦敦帝国学院研究人员马凯说：「我们希望率先将这种特定疫苗用于人体临床试验」「一旦完成第一阶段试验，这可能要花数月才能达成，就能立即开始在人类身上进行疗效试验，这也将花上数月时间才能完成。」马凯还说：「因此，或许今年底前将会有适合用在人类身上、经过试验的可行疫苗问世。」

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