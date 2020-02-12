美德情报机构被曝光控制瑞士加密公司 窃取120国机密通讯

美国、德国与瑞士媒体报导，美国和德国情报部门在数十年间，通过控制瑞士加密通讯设备公司Crypto AG，大量搜集全球约120国政府的最高机密通讯情报。美国中情局目前未就这些报导的内容加以置评。

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法新社2月11日引述华盛顿邮报、德国电视台ZTE、瑞士公营广播电视台SRF报导指出，第二次世界大战之后到本世纪初，瑞士通讯加密公司Crypto AG替大约120国提供编码通讯装置，伊朗、南美多国政府、印度与巴基斯坦都是他的服务对象。



但那些政府有所不知的是，这个瑞士公司Crypto AG的幕后老板竟是美国中央情报局（CIA）以及德国联邦情报局（BND）。这两个机构对Crypto装置动手脚，让装置可轻易被破解，进而解读资料。



华盛顿邮报表示，中情局内部有这个最高机密计划的沿革史机密档案，其中点名了监督此项行动的中情局高层官员，以及负责执行的Crypto的主管。



档案还指出，Crypto靠着让西方情报机关取得客户机密，赚进数以百万计美元。



其实Crypto早就为人所怀疑，数十年前的文件即有影射，但从未获得证实。报导也指出，尽管使用Crypto产品的国家不少，但西方的最大敌人，包括俄罗斯和中国，却从来不是Crypto的客户。



总部设在瑞士祖格（Zug）的Crypto据报已于2018年分拆为两家公司，瑞士客户业务仍留在瑞士，但国际业务以及公司名称由瑞典投资人林德（Andreas Linde）接管。



分拆后的瑞典公司Crypto International在官网发布声明说，今天的新闻报导“让人痛心”。声明说，“我们与美国中情局或德国联邦情报局没有关系，从来就没有关系。我们正在评估状况，了解事情全貌后会有评论。”



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