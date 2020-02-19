钻石公主号500多人开始离船之际 当局宣布又有79人测出感染

横滨海上的钻石公主号油轮有大约500名检测阴性者2月19日结束隔离，开始陆续下船。但与感染者同舱的人仍需留船查看。日本卫生当局今天宣布，该船再有79人被确诊感染新冠病毒，加在一起日本累计感染者达621人。

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日本卫生当局宣布允许大约500人从今天开始陆续离开钻石公主号邮轮，这些人已被隔离14天，都没有出现症状，也未与感染者接触过，且检测为阴性。该船乘客和员工共有3700人，来自50多个国家，其中一半是日本人。



据法新社发自横滨的报道，一名77岁的日本乘客离开油轮，走向公车时向媒体表示：我松了送了一口气，现在想休息。当被问及在他油轮上的生活情况时，他答说：很舒适，我挺好的。



美国嘉年华公司(Carnival Corp)旗下的钻石公主号自2月3日起停在横滨海，进行隔离检疫。因为之前，一名在香港下船的男子被验出感染新型冠状病毒。船上3700人当中，有超过540人被验出感染新冠病毒，其中许多人已被送至日本的医院隔离治疗。在乘客中约有半数为日本籍。



日本是中国以外最大的新冠病毒感染国。据中国国家卫健委2月19日发布的最新统计，截止2月18日子夜24点，中国内地全境新冠病毒肺炎的累计死亡病例为2004例，累计确诊病例为74185例，现有疑似病例为5248例。



这个官方统计说，昨天2月18日一天，新增确诊病例1749例，新增死亡136人（湖北占132人），新增疑似病例1185例。新增重症病例236例，当天地新增治愈出院的病例1824例，解除观察25014人。



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