韩国国防部长访美 关注新冠肺炎疫情与联合军演议题

韩国国防部长官郑景斗周日启程前往美国，开启为期六天的访美之旅。他将于24日在华盛顿同美国国防部长埃斯珀举行会谈，除讨论3月初的韩美联合军演之外，还针对新冠肺炎疫情等交换意见。

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韩联社报道说，双方将在会上就韩美联合军演、移交战时作战指挥权、驻韩美军防卫费分担、《韩日军事情报保护协定》、提升“萨德”反导系统性能及环评、新型冠状病毒疫情等共同关心的问题交换意见。

由于韩美预计将于3月初举行联合军演，预计两位防长将在此次会谈上讨论联演规模和具体时间。部分观点认为，由于新冠病毒疫情在韩国蔓延，韩美需要调整联演日程。截至目前，韩美尚未考虑取消或推迟联演，但考虑到疫情逐步扩散的情况，双方有可能讨论缩小军演规模。

至于防卫费分担问题，由于韩国外交部和美国国务院通过韩美防卫费分担特别协定谈判讨论细节，因此韩美防长将在会谈上可能主要强调各自的立场。

据韩国国防部介绍，由于今年是韩战爆发70周年，郑景斗将前往华盛顿韩国战争纪念公园献花，并前往美国荣军医院慰问参战老兵。之后，郑景斗将前往美国国防大学和国会，与美方人士就韩半岛局势、韩美同盟关系发展方案交换意见。郑景斗还将访问位于加利福尼亚州的美国海军陆战队第1师等部队，并慰问当地参战老兵。这是郑景斗自埃斯珀就任防长以来首次访问美国。埃斯珀曾于去年6月和11月对韩国进行访问。

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