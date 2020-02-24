中国缓解 意韩伊朗疫情转凶 世卫称新冠病毒可全球大流行

新型冠状病毒冲击金融市场，全球多地出现凶猛的感染者增势。世界卫生组织2月24日表示，新冠病毒有演化成全球大流行病的可能。

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疫情爆发以来，世卫组织的一队专家在刚刚过去的周末首次进入武汉这个一个月以来与世隔绝的疫情爆发中心点。世卫组织总干事谭德赛表示，“人们应该集中注意力防止新冠病毒扩散，同时尽一切可能准备应对可能爆发的大流行“。世卫组织认为，“意大利，韩国和伊朗的感染人数迅猛增势令人非常担忧”，同时表示病毒的起源地，中国，从二月初开始，出现了缓解的态势。



具体而言，仅2月24日一天当中，中东就新出现4个新型冠状病毒感染的国家：科威特，巴林，伊拉克，阿曼，这些国家的感染病例与伊朗高度相关。截至发稿伊朗境内感染者64人，12人死亡（伊朗境内死亡率远高于中国），伊朗周边的亚美尼亚，土耳其，约旦，巴基斯坦，伊拉克和阿富汗纷纷宣布暂停与伊朗的往来，巴基斯坦隔离了至少200人；韩国感染病例超过800人，7人死亡。法新社那不勒斯站2月24日19点07分消息称，意大利已经有229人感染，6人死亡；意大利也是欧洲第一个因健康原因封闭数十个城市的国家。24日晚间，意大利政府宣布将在25日召开邻国健康部长会议，寻找共同应对病毒的联合机制。与意大利疫区相邻或有可能被波及的国家包括瑞士，斯洛文尼亚，法国，奥地利等。放眼全球，超过30个国家已经出现新型冠状病毒感染病例。







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