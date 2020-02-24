温斯坦被判性侵罪成立 但躲掉终生监禁

2月24日，纽约一家法庭裁定好莱坞巨头哈维-温斯坦性侵犯和强奸罪成立，67岁的温斯坦可能面临25年监禁。但他的律师表示，温斯坦将会上诉，“战斗还没有完结”。

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温斯坦如今将等待3月11日的判决。如果说法庭裁定温斯坦性侵犯和强奸罪成立是MeToo运动的一项重大胜利，那么温斯坦也成功地避开了更加严厉的指控：捕猎性质的性侵犯（即系列性侵犯），这一罪名如果成立，温斯坦将面临终身监禁。



法院认定温斯坦有罪（2006年性侵犯前任助理Mimi Haleyi，2013年强奸Jessica Mann）之后，法官杰姆斯-布尔科宣布对温斯坦上手铐，转移到美国臭名昭著的监狱赖克斯岛的医疗中心。温斯坦的律师表示，温斯坦听完判决后曾喃喃自语：“我是无辜的，我是无辜的，这怎么会发生在美国”？



“时间到”（Time's Up）这一指控温斯坦性侵犯的女性协会主席蒂娜-陈表示，“这场审理和这一有罪裁定，不仅给那些承担风险打破沉默者翻开了新的一页，也让所有性骚扰，虐待以及工作场合侵犯的受害人看到了新的一天”。



超过80名女性对温斯坦提出性侵犯指控，其中包括著名女星Rosanna Arquette和Annabella Sciorra等人，众多检举人提供的消息拼凑出长达数十年的性侵犯和强奸。曼哈顿检察长万斯在一场记者会上表示，“这是新的一天，今日法庭对温斯坦的有罪认定开启了我们刑法系统的新篇章。对逃离危险的（敢于站出来检举）人们，我们要说，谢谢你们的勇气”。

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