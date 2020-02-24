美国总统特朗普访印将与印度签署30亿美元军事采购协议

正在印度进行国事访问的美国总统特朗普24日表示，美国将会与印度在周二签署价值超过30亿美元的军事采购协议。周一在印度的摩特拉体育馆（Motera Stadium）特朗普发表讲话说：“我们继续建立国防合作的同时，美国期待向印度提供一些这个地球上最好的，最令人畏惧的军事装备。”

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“我们制造了有史以来最棒的武器。飞机、导弹、火箭和船只。我们制造最好的。我们现在正在与印度做交易。这包括先进的防空系统以及武装和非武装飞行器。”



“我很高兴地宣布，明天（2月25日），我们的代表们将签署协议，向印度武装部队出售价值30多亿美元绝对先进的军用直升机以及其它设备。”



“我相信，美国应该是印度的首要国防伙伴。”特朗普说，“我们将共同捍卫我们的主权和安全，为了我们的子孙后代，共同保护一个自由开放的印度太平洋地区。”



他还说：“美国和印度也会坚定地团结在一起，捍卫我们的公民免受激进的伊斯兰恐怖主义的威胁。”



上周，印度内阁批准了从美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corp.）购买24架多功能MH-60R海鹰海上直升机，价值为26亿美元。美印两国在国防和其他领域的合作，包括美国可能提供六个核反应堆。



彭博社报导，美国国防安全合作局宣布，美国国务院还批准向印度出售价值18亿美元的武器，其中包括防空雷达和导弹，步枪和其它设备。



随着印度一直在寻求实现军事现代化，并力图缩小与中共军事力量的差距，印度从俄罗斯转向美国购买更多武器。自从2007年以来，印度从美国的国防采购已经达到170亿美元。



特朗普周一在讲话时重申了美印贸易。他说，美国将与印度达成一份重大协议。目前还处于磋商的早期阶段。他没有说明什么时候将会达成协议，但告诉记者，他不着急达协议。



特朗普还强调，在这个世界上，有通过强制手段寻求崛起的国家，也有通过民主方式崛起的国家，这就是两种崛起的本质不同。



他说，印度的崛起“更加鼓舞人心，因为你们是作为一个民主国家做到的”。“通过胁迫、恐吓和侵略来寻求实力的国家与通过让人民自由追求梦想而崛起的国家也就是印度，这是完全不同的”，川普说，“这就是为什么印度过去70年的成就是无与伦比的，无论你身在何处。”



“是你们对自由社会力量的信念，对自己人民的信心，对自己公民的信任，以及对每个人的尊重，才使得美国和印度之间存在一个自然、美丽和持有的友谊。”川普说。



“尽管我们两国之间有许多差异，但她们都由基本真理来定义和推动：我们所有人都蒙上帝赐福，每个人都拥有神圣的灵魂。”





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