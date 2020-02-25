白宫首席经济顾问称美经济可扛过衰退 不像中国

美国白宫首席经济顾问拉里-库德洛在美国消费者新闻与商业频道CNBC的一档节目当中，安抚美国人，称他不认为美国经济出现衰退征兆，哪怕有新型冠状病毒的冲击，哪怕病毒已经冲击了中国经济。

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在电视节目当中，被问及“美国是否会幸免于冲击世界其他各地的经济衰退”，库德洛表示，“可以，美国可以避免衰退”。他不认为新型冠状病毒会对美国经济产生严重影响，称“经济方面，美国没有悲剧”，“数据显示，美国很顽强，但中国将会被迫接受一个巨大的冲击波”。他强调，虽然部分生产地在中国，但没有任何证据显示美国方面将会出现补给中断。更多细节需要“在等待两到三个星期才能更明晰”。



库德洛还在电视节目上否认美国央行为了支持经济而急降利率的说法。本周二，美联储二号人物克拉丽达在参加华盛顿的一场经济学家论坛的时候，表示“如果所有因素显示需要修改预期，美联储将会做出相应措施”。但库德洛表示，美联储没有惊慌失措，他本人既没有在公开场合也没有在私下场合听说类似说法。他认为，谈到新型冠状病毒对世界经济的影响力度和持久性，谈到是否要调整预估，还为时尚早。



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