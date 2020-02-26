中国发现首例境外输入病例 新冠病毒游荡地球又回老家？

宁夏回族自治区中卫市发现一例境外输入的武汉肺炎病例，这名患者从伊朗出发经莫斯科到中国，抵达宁夏前还曾在上海停留。这是目前已知首例中国由境外输入的武汉肺炎病例。

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台北中央社报道：宁夏中卫市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部26日公告，当地发现一例境外输入型2019年冠状病毒疾病（武汉肺炎）病例，正紧急追踪寻找密切接触者。



根据公告列表，这名患者19日从伊朗搭机到达莫斯科机场，期间佩戴N95口罩。在莫斯科机场附近的胶囊旅馆停留16小时。



20日，这名患者从莫斯科抵达上海浦东国际机场，出机场后乘坐计程车并入住饭店。



22日，这名患者透过网路叫车前往上海火车站，并搭车于23日抵达甘肃兰州，在火车上除了用餐都有佩带口罩。随后他再从兰州搭乘火车，于24日抵达中卫。



此外，中国外交部26日下午举行例行记者会，针对中国反向对韩、日入境旅客执行防疫措施，被认为反应过度，且引起韩国官方关切，中国外交部发言人赵立坚26日说，中方愿与韩、日一起展开联防联控，加强口岸防控，减少不必要的旅行。赵立坚声称，只要这些措施「是科学、专业和适度的，大家应该都能理解」。



赵立坚说，当前中日韩三国都处在「全力抗击疫情的关键时期」，中方对韩、日国内疫情感同身受，并愿「投桃报李」，在抗击本国疫情的同时，与包括韩、日在内的国际社会分享讯息和经验，加强合作，共克时艰，且愿向韩日两国提供力所能及的帮助。



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