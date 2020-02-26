索赔百万美元 特朗普团队以诽谤罪起诉纽约时报

虽说特朗普批评纽约时报已经成为惯常，但这是他的竞选团队第一次正式以诽谤罪起诉这家媒体。

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法新社纽约2月26日消息，名为“Donald J. Trump For President”的组织在当天向纽约州最高法院递交了正式文书，要求纽约时报因一篇2019年3月27日发布的文章而缴纳“以百万美元计”的损失费。



在受到起诉相关文章当中，纽约时报提到了特朗普和俄罗斯总统普京在美国2016年总统选举备战期间的一份协议。这篇文章出自纽约时报1986-1994年之间的执行主任马克思-弗朗科尔之笔，具体内容包括“特朗普竞选团队与弗拉基米尔-普京之间无需合计具体的选举共识与谋划，因为他们有一项全面协议，那就是击败希拉里-克林顿，以换取新的亲俄政策”。



虽然这篇文章被刊登在报纸的“观点”一栏，但特朗普竞选团队还是通过律师查尔斯-哈尔德谴责称，“当纽约时报发布这篇文章的时候，十分清楚这都不是真的”...“明知这不是真的，且误导读者，但时报还是选择将这篇文章刊发”。哈尔德签名的这份控诉书还指出，“时报有着极端的导向，对（特朗普的）竞选团队抱有敌意，不仅如此，还以有失偏颇的方式影响着2020年美国总统选举”。



作为回应，纽约时报一位发言人表示，“特朗普的竞选团队选择寻求司法帮助，希望惩罚他们接受不了的观点的作者”，“但所幸法律保护美国公民判断和做出结论的权利，尤其是保护他们在对舆论至关重要的事件上做出结论和判断的权利”。









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