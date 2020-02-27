韩国新冠肺炎疫情大爆发 美韩罕见推迟联合军演

韩国新冠肺炎疫情大爆发，周四（2月27号）一天增加新确诊人数超过500人，美韩被迫决定推迟原定于3月9号开始的联合军演。

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韩国中央防疫对策本部27日通报，截至当天上午9时，韩国较前一天下午4时新增334例新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计增至1766例，死亡13例。韩国成为中国之外的最大新冠肺炎疫区。



鉴于疫情的迅速蔓延，韩国曾在三天前24号宣布，韩美双方考虑缩小定于3月9日举行的韩美联合军事演习的规模。韩国国防部长官郑景斗当时说，无论发生什么情况，韩美将坚定维持稳固的韩美联合防卫态势和韩美同盟关系，推动韩半岛和平进程。即便联合军演遇到变数，双方也将谨慎予以应对，避免战时作战指挥权移交及作战运用能力（IOC）评估日程受到影响。



但韩国疫情在全国迅速蔓延，仅周四当天就增加了505例确诊病例，这也是疫情爆发以来单日增加新病例最多的一天, 首尔也发出了最严重的疫情警告美国在韩国共驻扎28500名军人，他们的任务是应对拥有核武的韩国邻国朝鲜的威胁。美国军方周三也表示，一名驻韩美军士兵的新型冠状病毒检测呈阳性。这名23岁的男子驻扎在离大邱只有12英里的漆谷郡卡罗尔军营，目前已在基地外的住所被隔离。

在这样的背景下。韩国联合参谋本部（联参）和韩美联军司令部27日做出推迟原定于3月初举行的联合军演的决定。



报道称，韩美因传染病疫情推迟联合军演日程尚属首次。双方将推迟上半年的联合指挥所演习，具体日期敲定后另行通知。之前，美韩两国为了促进与朝鲜进行核谈判的顺利进行，已经大幅缩减了联合军演的规模。

民众联署要文在寅下台



但据韩联社报道，在境内新型冠状病毒疫情持续蔓延的情况下，韩国中央灾难安全对策本部第一总括协调官金刚立27日在记者会上重申现有限制入境措施保持不变。



法新社报道，韩国新冠肺炎疫情也正引发政治风暴，民众都政府应对疫情的措施非常不满意，目前，韩国总统府网站上已经有超过100万人签名要求总统文在寅下台谢罪。



另外，疫情冲击到韩国经济，韩国银行（央行）27日将2020年韩国经济增长预期从此前的2.3%下调至2.1%，2021年预期维持2.4%不变。

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