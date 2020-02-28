伦敦帝国理工报告指中国流向世界三分之二病例或未发现

新冠病毒COVID-19在2019年年底在武汉出现后，现已扩散到中国大陆以外的29个地区和国家，超过1000人被确诊感染。伦敦帝国理工学院发布报告通过航空流量和一些国家对病毒的检测敏感度分析中国流向全球的新冠疫情。

广告 继续浏览后续

该报告根据武汉天河国际机场的航空流量和国际检测到的病例等数据，分析从中国大陆输出到世界不同地区的新冠病毒病例，比较特定国家地区不同的确诊比例和空运量得出结论称，尽管武汉和中国其他城市对旅行的严格限制，减少了往返中国的旅客绝对数量，但是我们仍然估计，在全球范围内，从中国流出的大约三分之二的新冠COVID-19病例尚未被检测到，可能导致在中国大陆以外，多条人与人之间传染的链条还没有被发现。毫无疑问，这些症状的严重性会因输出的病例而不同，一些病例要比另一些更难检测到。



该报告追踪武汉天河国际机场国际航班的痕迹，用新加坡做参照，评估每个国家/地区对疫情监视的敏感度。其中芬兰，尼泊尔，比利时，瑞典，印度，斯里兰卡和加拿大的监视新冠病毒敏感度评估都高于新加坡。也就是说，这些国家在每个航班中发现的病例要高于新加坡。



该报告表示，在多个案例中，一些地区和国家预计的新冠病例明显高于已查出病例。但是除了用监视病毒敏感性做基准的新加坡和上面列出的国家以外，我们有意未确定其他的特定国家。



该报告介绍了做出上述评估所使用的参考依据和计算公式。包括从航空旅行协会（IATA）获得的武汉天河国际机场2016年1-3月的航班数据。



目前在中国大陆以外，新冠病毒疫情比较严重的国家包括韩国，日本，意大利，伊朗。



韩国今天2月28日宣布，在过去24小时，新增确诊571例，累计确诊2237例。死亡仍为13例。



日本宣布28日新增确诊新冠病毒感染者17人，包括游轮“钻石公主”号乘客和船员在内，感染者累计936人。新增两例个死亡病例，累计死亡10人。



意大利新冠疫情27日统计显示，确诊感染病例从前一天的400例升到650例。死亡病例增加5例，从12例增到17例。



伊朗卫生部28日宣布，新增106个确诊感染病例，累计245个确诊病例。新增7人死亡，累计26人死亡。



法国目前有38个确诊病例，其中24人正在医院隔离，已有两人死亡，其中一人是来自中国湖北的80岁的男性游客，另一人是一名60岁的法国男性教师，生前没有去过行管病毒疫区。法国教育部今天宣布有大约2000名学生因去过疫区自我隔离



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅