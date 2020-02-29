英国名厨Jamie Oliver餐厅港台同时宣告停业归咎病毒

全球著名的英国电视名厨Jamie Oliver杰米奥利弗旗下在香港和台湾的Jamie's Italian餐厅，突然宣告停业。台湾分店27日最后一天营业，香港位于尖沙咀和铜锣湾的两家分店最后营业天是28日。单在香港一地，就有接近100名员工受到影响。

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特许经营香港和台湾分店的公司Big Cat行政总裁William Lyon说，香港去年下半年的反修例运动导致大陆旅客减少，第四季销售已按年下跌两成到3成半，加上武汉肺炎爆发，无奈结束经营。他表示，现时最优先确保员工获得全额薪金。



奥利弗餐厅集团于2019年5月关闭英国的业务后，位于香港和台北的Jamie's Italian和Jamie's Deli两品牌餐厅均经历了各种不同挑战，2019年下半年更是每下愈况。



集团于2014年于香港铜锣湾开设了Jamie's Italian首间香港分店，随即于2015年开设第位于海港城的第二家分店，2016年于台北信义区开设台北分店。



杰米奥利弗以一手厨艺走红电视圈，不只是因为他主持节目风格轻松自然，另一个原因是他一直都强调有机健康的饮食概念，同时他出的食谱或在电视上教人作的菜肴，作法都很简单，很多人一试就上手。



今天（27日）熄灯关门的台湾Jamie's Italian餐厅占地150坪，有170个座位， 餐厅规划有不同的用餐区，全区开放通透，但必要时可以轻隔间围出 区块让小团体聚餐开派对。



奥利弗于2008年在英国牛津开设第一间Jamie's Italian餐厅，之后持续扩展。但到了去年5月，奥利弗表示旗下的餐饮集团因为严重亏蚀，申请破产保护，英国25间餐厅有22间须结业，1000 名员工遭遣散。





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