全球新冠病毒疫情统计

法新社今天3月1日从巴黎发布的全球新冠病毒疫情统计：截止3月1日国际标准时间上午11点，全球共有64个国家和地区出现疫情，综合各国报告的官方统计，感染人数为87565人感染，其中2990 人病逝。

广告 继续浏览后续

自周六2月29日国际标准时间17点以来，全球报告的新增确诊新冠病例为1646 例。中国今天通报的新增病例为573例，新增死亡病例为35例。中国内地去年12月爆发疫情以来，累计确诊的感染病例为79824例，其中2870 人病逝。



在世界其他地区，截至今天3月1日国际标准时间11点，新冠病毒的死亡病例为120例，新增确诊感染病例为1073例。中国之外疫情最严重国家是：韩国，意大利，伊朗，日本：



韩国累计3736个确诊感染病例，含586 新增病例，18例死亡病例。意大利累计确诊1128感染病例,含240新增病例，29个死亡病例。伊朗累计978个确诊病例，含385个新增病例，54个死亡病例。日本累计239个确诊病例，含9个新增病例，11个死亡病例。钻石公主号累计确诊超过700个病例。法国100个确诊病例，含19 个新增病例，两个死亡病例。德国74个确诊感染病例。



法新社根据新冠疫情国家政府提供的官方数字和世界卫生组织公布的信息，做出上述统计。疫情扩散升级后，法国和欧洲已采取措施，取消大型聚众活动，比如巴黎定于今天早晨举行的马拉松比赛就没有举行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅