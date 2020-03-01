高加索3国也有新冠病毒了

亚美尼亚终于未能幸免，在今天3月1日出现了首例新冠肺炎病例。之前在阿塞拜疆和格鲁吉也都有了新冠感染病例。新冠病毒随着人的移动向世界扩散，没有放过高加索地区。

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亚美尼亚周日3月1日确诊该国首例新冠病毒肺炎病例。这名感染者最近去过伊朗。他已经住院隔离，目前情况稳定。



亚美尼亚总理尼科尔-帕希尼扬（Nikol Pachinian）今天在脸书上说，大约有30人跟这名患者有过接触。这些人都将被隔离。亚美尼亚卫生部长呼吁大家震惊，不要相信谣言。



亚美尼亚的邻邦阿塞拜疆，在周五28日确诊了该国首例新冠病毒感染病例。该确诊病例是一名从伊朗来的俄罗斯人。阿塞拜疆周六宣布暂停往返伊朗的航班。



与阿塞拜疆和亚美尼亚为邻的格鲁吉亚，昨天周六宣布确诊第三个新冠病毒病例。该国同时还有数十人正在接受隔离。格鲁吉亚已暂停与中国的航班，并宣布在两个星期内禁止来自伊朗的人入境。



法新社3月1日发布的全球新冠病毒疫情统计：截止3月1日国际标准时间上午11点，全球共有64个国家和地区出现疫情，87565人感染，其中2990 人病逝。在中国之外，疫情最严重国家是：韩国，意大利，伊朗，日本。



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