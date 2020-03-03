石油减产？欧佩克会议召开前充满不确定性

石油是受新冠病毒传播影响最大的原料之一，目前市场上也存在不确定性。于是世人目光投向了将于3月5日至6日在维也纳举行的欧佩克会议。不过，俄罗斯作为该组织的主要盟友，针对减少供应量的问题上，迟迟不肯表态。

广告 继续浏览后续

尽管本周初原油价格小幅回升，但仍属偏低。自1月初以来，油价已经下跌了25％以上。从北海来的每桶布伦特原油现在几乎不超过50美元。

黑金正饱受冠状病毒影响，特别又是在世界最大原油进口国-中国-的经济活动放缓的情况下。欧佩克组织定于本周在奥地利首都维也纳举行会议。欧佩克的13个成员国及其盟国俄罗斯将努力就减少世界供应达成协议。果真如此的话，将促进原油价格在市场上上涨。据《金融时报》预计，居组织领导地位的沙特阿拉伯和海湾国家军希望大幅削减石油产量，即每天削减约一百万桶。

但是，如果没有世界第三大原油生产国俄罗斯，该组织将无法实现这一目标。

莫斯科目前不回答是或否。除非有最后一刻的意外，否则克里姆林宫将很难接受这种幅度的减量。俄罗斯方面已经表示，目前的原油价格仍然可以接受。俄罗斯财政部长上周甚至表示，即使价格进一步下跌，预算支出也还在安全范围。

俄罗斯的经济组成确实比其他生产国更加多样化，因为每个生产国的价格下跌都削弱了资金。但是危机的恶化可能会改变俄罗斯的立场。牛津经济研究公司的分析师估计，新冠病毒疫情将使俄罗斯今年的经济增长损失0.4个百分点。

在这种情况下，欧佩克的决定对于阻止原油价格下跌至关重要。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅