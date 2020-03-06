武汉肺炎影响 多部电影延期上映

武汉肺炎疫情在全球蔓延，出于社会安全与观众健康的考量，许多电影公司决定把新片的上映时间延后，希望待疫情稳定之后，再择期上映。

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威视电影3月6日表示，原定5月8日母亲节档期发行、描述亲情的国片《孤味》，因疫情因素考量，将延期至11月6日上映。

改编自迪士尼经典动画的《花木兰》，由中国女星刘亦菲主演，原定3月26日上映，迪士尼影业5日发出声明表示将上映日期延后，新的上映日期将根据新冠病毒肺炎（COVID-19）的状况再公布。

改编自作家肆一的散文作品《可不可以，你也刚好喜欢我》的同名电影，原定于（3月14日）白色情人节附近上映，华映娱乐表示，“因新冠肺炎疫情仍未稳定”，此片决定退出档期，待疫情趋缓后再上映。

取材自全台第一闹鬼圣地的恐怖片《杏林医院》，涉及医疗纠纷等情节，海乐影业先前担心此片影响第一线防疫人员的医疗士气，决定延后上映。

改编自同名小说的意大利电影“如果我拥抱你请不要害怕”，也因武汉肺炎疫情缘故，延后至4月30日上映。

007情报员詹姆斯·邦德（James Bond）最新电影“007：生死交战”（No Time to Die），制片公司5日宣布上映时间由4月，延后至11月。

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