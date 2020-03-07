土耳其总统埃尔多安下令阻止难民偷渡爱琴海

土耳其与叙利亚近期在叙利亚伊德利卜的冲突不断升级。战火导致大批叙利亚难民涌向土耳其。据联合国难民署3月3日的估计，已有约2万难民来到土希边界土耳其一侧。3月6日，希腊军警与试图从土耳其进入希腊的难民和非法移民再次发生冲突。6日早晨，大批难民和非法移民再次冲击土耳其与希腊边界的铁丝网，试图从土耳其进入希腊。希腊边境军警则使用催泪瓦斯进行驱逐。

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根据希腊政府6日发布的信息，在过去24小时内，希腊边境军警共阻止了近2900次难民和非法移民发起的试图越过边境线的行为，逮捕8名强行越境进入希腊的人员。

欧盟明确表示，欧洲不会开放边境。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利6日在克罗地亚出席会议明确表示，欧洲不会开放边境，希望难民和非法移民不要试图非法越境进入欧洲。土耳其此前收容了大约370万叙利亚难民。根据2016年与欧盟达成的一项协议，欧盟提供数十亿欧元的援助，以换取土耳其同意阻止难民涌入欧洲。土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京日前达成协议，暂停双方在叙利亚西北部伊德利布地区的冲突，停火协议于3月6日凌晨生效。

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