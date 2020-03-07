“至尊公主号”46人受检21人阳性，2500乘客惊恐焦躁要求离船，旧金山拒绝其靠岸

发现新冠病毒感染者的“至尊公主号”邮轮5日清晨从前往墨西哥的航程中折返，回到旧金山外海，海岸巡逻队立即将病毒测试剂空投到船上，目前有46人接受了检测，21人为阳性，其中19人为船员，2人是乘客。船上2500名乘客听到此消息，都惊恐不已，纷纷要求离船。

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“至尊公主号”除2500名乘客外，还有1000多名船员，他们在船上共处已超过10天，感染病毒的几率非常大。

这艘邮轮目前在旧金山外海40哩处打转，不知道何时才能靠岸，乘客何时才能下船。船上准许乘客使用手机，与外界连系并接受媒体访问。乘客苏湾达(Suzanne Suwanda)女士对当局让船员首先接受检测表示不满，她说“几乎所有乘客都没有得到检测。”来自乔治亚州的乘客里斯( Kris Riese)说：“政府当局必须将我们撤走，让我们离开这里！”里斯和他女朋友以及父母一起在船上。

但旧金山市长和加州州长坚持拒绝“至尊公主号”靠岸，副总统彭斯6日说，船要改到一个非商业港口靠岸，就算找到靠岸码头，乘客还不知何时才能离船。

这样的安排令乘客焦躁不满。乘客查普曼(Shellie Chapman)女士说：“这将会成为钻石2.0事件。”她指的就是另一艘邮轮“钻石公主号”，上个月也因为疫情而停泊在日本外海两周，乘客困在船上，结果有1700人交叉感染新冠病毒。

从4日起，船上就充满紧张气氛，因为大家听到消息，这艘船在2月11日至21日的一段旅程中有三名乘客感染新冠病毒，其中一人下船后已在4日死亡。船上大部分乘客都参加了2月11日至21日的旅程，因此特别感到恐惧。查普曼说，被困在船上，只能在入黑之后走到甲板上吹吹海风和吸菸，让紧张情绪放松一下。

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