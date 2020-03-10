沙特与俄罗斯打石油价格战

在俄罗斯拒绝降低石油产量之后，沙特阿拉伯决定压低石油价格。在已经受冠状病毒影响的前提下， 3月9日油价坍塌。周一国际油价一度大跌逾30%，创1991年以来的最大跌幅。

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据悉过去几天里，沙特方面降低了所有等级原油的官方售价。沙特希望通过降低油价并提高产量以提高市场份额。据悉沙特对亚洲主要需求市场的降价幅度高达每桶4至6美元，这可能是有史以来最大的降价幅度，是此前市场预期的三倍。

在过去一年多的时间里，沙特一直是减产的主要推动者，但是俄罗斯一直游走在合规的边缘，从2019年来看，俄罗斯仅有在输油管道受污染期间减产合规，其他时间均超出产量上限。

沙特对于俄罗斯的做法也早已心生不满，在2019年初的时候时任沙特能源部长的法利赫就直言，俄罗斯减产速度慢于于预期。因此随着此次俄罗斯拒绝进一步减产的要求，这令沙特积蓄已久的不满情绪爆发。

莫斯科不喜欢来自沙特阿拉伯的最后通牒， 俄罗斯方面，俄罗斯财政部周一表示，莫斯科有足够的资源来弥补油价处于每桶25-30美元的情况下的预算短缺，并且可以在这种情况下维持6到10年。

这是双输的游戏。沙特增产石油的量弥补不了它降价的损失。俄罗斯也会遭到巨大打击，但俄罗斯财政对石油的依赖比利雅得小。伊拉克，伊朗，委内瑞拉也都会受损失。

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