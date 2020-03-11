东京奥运若无法按期 推迟一两年最可行？

由于新冠病毒疫情的祸害，东京奥运会能否在今夏如期举行，前景不明。日本奥组委执行委员会成员高桥治之(Haruyuki Takahashi)对路透表示，如果东京奥运会因为全球新冠病毒疫情的原因无法在今年夏天举行，推迟一到两年是“最为可行的”选择。

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路透社今天11日发自东京的报道，高桥治之表示，执委会已经开始考虑疫情对本届奥运会产生影响的各种可能。稍早他曾对华尔街日报表示，执委会尚未讨论疫情的影响，上一次开会是在去年12月，当时疫情尚未扩散。

主办单位最近一直传递的都是不会取消或推迟东京奥运会的讯息，但投入数十亿美元的赞助商对疫情影响赛事的程度越发感到不安。

高桥治之表示，取消奥运、或举办奥运却不开放观众入场，都会造成非常大的财务损失，如果推迟不到一年举行，则可能与其他重大职业赛事撞期。

高桥治之说，“我们需要开始为各种可能性做准备。如果（东京）奥运无法在夏季举办，推迟一至两年是最可行的做法。”

多位专家指出，东京奥运会如果延到明年同一时间举行，将会造成很大的后勤问题，但对于电视广播业者是可行的，因为他们的夏季档期通常都有空。

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