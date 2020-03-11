俄议会终审通过修宪案 为普京2024年再当总统铺路

俄罗斯议会下院今天3月11日三读终审通过修宪案，为普京在2024年再次当总统扫清了道路。该法案还包括赋予国会额外权力可提名政府领导人，以及养老金支出和最低工资保障。

广告 继续浏览后续

据路透社今天发自莫斯科的报道，该修宪议案是俄罗斯统一党议员，83岁的前宇航员瓦莲京娜-捷列什科娃（Valentina Terechkova）提出的。这个修宪案今天三读，也是最后终审表决，以383票赞成，43票弃权通过。另有24名议员投票时缺席。

俄罗斯国会下议院今天三读通过修宪法案后，上议院随即投票通过，160位参议员投赞成票，仅1票反对，另有3人弃权。这项修宪案还须获4月22日举行的公民投票通过。

据法新社发自莫斯科的报道说，被修改的宪法内容，可以让总统普京（Vladimir Putin）再参加两次大选，一直掌权到2036年。

普京今年1月宣布一套宪法修正案，但他一再否认修宪是为了让他能继续掌权。普京目前的第4个总统任期将在2024年结束。

昨天俄罗斯国会又提出另一项修正案，涉及调整总统任期，如果获得宪法法院批准，普京将可再次参选，且可以再任两任总统，直到2036年。

今天俄罗斯议会通过的修宪案的其他条文，还包括养老金支出和最低工资的保障，并赋予国会额外权力提名政府领导人。修改宪法的条文还赋予总统额外权力，可以开除俄罗斯高等法院法官，并否决国会通过的法律。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅