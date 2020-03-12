好莱坞巨星汤姆汉克斯和夫人确诊新冠肺炎在澳洲住院

好莱坞巨星汤姆-汉克斯和夫人被确诊新冠肺炎在澳洲住院隔离。汤姆-汉克斯前往澳洲是为拍摄一部电影做准备。目前尚不清楚他们夫妇是在哪里感染的。

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据澳洲昆士兰州当局3月11日宣布，汤姆-汉克斯夫妇被确诊感染新冠病毒阳性，目前他们正在澳洲黃金海岸大学医院隔离观察。

汤姆-汉克斯之前在他的社群媒体instgrame宣布他与妻子丽塔-威尔逊Rita Wilson都感染新冠病毒的消息。他们夫妇二人都63岁。他说，我们感觉有些累，就像患了感冒，浑身酸疼…。为了弄明白，就像建议的那样，做了新冠病毒检测，结果是阳性。他还说，下一步必须遵守官方的卫生规定。我们将接受检测、观察和隔离。

多个奥斯卡金像奖得主汤姆-汉克斯以电影“美人鱼”走红，“阿甘正传”更是广为人知。他是好莱坞第一个宣布感染新冠病毒的头牌巨星。目前这个病毒已经感染全球至少12万5千人，其中超过4千600人死亡。

据法新社报道，汤姆-汉克斯夫妇的儿子切特Chet，向外界发布父母感染新冠病毒的消息安抚说，我刚跟他们通过电话，他们的情况不错，甚至并不严重。他们不担忧，当然，他们会采取必要的卫生措施。

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