特朗普宣布将禁欧洲人员货物入境美国30天 英国除外

欧洲新冠疫情迅速扩散，被美国总统特朗普称为又一个中国。特朗普3月11日向发布疫情讲话时宣布，将禁止来自欧洲的人员和货物进入美国，为期30天。欧洲外交界表示，该决定，他们未被美方预先知会。

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据法新社报道，特朗普3月11日在白宫向全国发表疫情演说宣布，美国将禁止所有来自欧洲的人员和货物入境美国，为期30天。禁令在3月13日午夜（国际标准时间周六14日凌晨4点）生效。该禁令不适用于美国公民和美国长居者，也“不适用于英国”。

美国这个禁令针对的是欧洲申根地区，规定凡在过去14天身处申根国家的人，都不的进入美国。特朗普还表示，禁令也适用于大量的贸易与货运，还包括其他各种事务。他说，这些往来“必须获得我们的批准”。

特朗普称，采取如此强的行动，是为了保护所有美国人的健康和福祉。是必要的。是“为了防止新病例进入我们的国家”。而美国新冠确诊病例已经超过1300例，36例死亡病例。

据法媒今天早晨报道，引述欧洲外交界透露，特朗普宣布禁止来自欧洲的人员货物入境美国之前，他们并没有得到美方的通知。

美国人最青睐的旅游地点之一意大利，确诊感染病例已超12000例，法国确诊2281例，西班牙确诊2277例，德国确诊1966例。美国国务院在特朗普宣布上述禁令之后，也发布声明，呼吁美国人尽量避免去国外旅行。

特朗普在白宫向全国发表10分钟疫情讲话后，亚洲市场周四早晨原油价格再跌6%，东京和香港股市也续跌。澳洲股市暴跌7.4%，创2008年金融危机以来的最糟糕记录。

法新社指出，特朗普在讲话中将新冠病毒称为“外国病毒”。而几天前，美国国务卿蓬佩奥曾经把新冠病毒称为“武汉肺炎”，惹怒北京当局，引发争论。

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