新冠肺炎肆虐 世卫组织为何被边缘化

新冠肺炎继续在全球横行肆虐，本周三，世界卫生组织终于决定将2019新冠疫情定性为“大流行”，并要求全世界团结起来，但评论指这个本应领导和协调全球抗击冠状病毒的国际组织在这次抗击疫情的过程中似乎被边缘化了，其功能效率也受到质疑。

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新冠病毒已扩散至110余个国家，导致超过4300人死亡，但在抗击疫情的过程中，却看不到全球的团结一致。似乎没有人担起责任。似乎没有什么计划。新冠病毒开始在中国大爆发初期，全世界都将曾将目光转向权威机构世卫组织，期望这个权威机构给出一个说法和应对措施指导方向，但该组织总干事谭德塞随机前往北京与习近平等国家领导人会面后对中国赞赏有加，但却对中国及时向世卫通报却在国内隐瞒疫情导致扩散只字未提。该组织也先后两次开会讨论疫情，但均拒绝宣布新冠病毒是大流行，原因或是担心这样会在全球引起恐慌。

世卫组织的决定是否降低了各国防疫警惕性，而导致疫情在全球大爆发失控的局面？目前对此尚无定论，但周三，世卫组织最终不得不面对现实，给出了新冠疫情是“大流行”的定性。纽约时报认为，这是一个象征性的时刻，突显了世卫组织作为引领世界的公共卫生机构的地位，但也暴露出世卫组织的根本弱点。

根据国际条约，世卫组织本应领导和协调全球抗击冠状病毒，却因各种原因在许多方面被边缘化了。15年前，世卫对疫情的全球应对行动框架《国际卫生条例》进行了重大修订，旨在纠正2003年SARS疫情中的反应缺陷，196个签署国被要求要向世卫通报疫情并分享信息，以帮助该组织协调遏制工作，宣布紧急事件并给出建议。但该条例有“漏洞”，因为签署国均不愿将全部控制权交给一个国际机构。他们随即起草了一项条款，赋予各国采取他们认为效果会与世卫组织的建议相似或更好的健康措施的权利，并有义务在48小时内向世卫组织报告。在冠状病毒爆发期间，许多国家未能做到这一点，世卫组织对此也无能为力。

比如，在目前实行国际旅行限制的70多个国家中，只有45个国家做到了向该机构报告其行动的要求。此外，一些国家不愿解除防护装备出口禁令，这让抗击疫情的广泛斗争更为复杂化。然而，自1月初以来，世卫组织已经发布了四份警告，一直反对这种做法，并警告，在出现突发公共卫生事件时限制国际流动不太可能阻止病原体的传播。世卫组织官员称对此情况多次抗议，但没有明显效果。世卫组织官员抱怨说，他们是在旅行关闭发生后才从媒体报道中得知这一消息的。甚至提出“如果没有人听从世界卫生组织，那我们有什么意义呢？”的疑问

纽时报道也指出，世卫组织也受到预算和政治压力的阻碍。它缺乏有意义的执法权，造成了明显的权力不平衡。也经常被指责它屈从于捐助者——从美国和中国等大国到盖茨基金会等私人出资者的影响力。

由于世卫组织官员没有权力执行国际规定，他们不得不在外交上走钢丝。世卫组织的一名发言人在一份声明中表示，该机构“不能强迫各国改变他们已经实施的措施”。但效果如何，不得而知。纽约时报指出，世卫组织机构的官员拒绝点名批评违反规定的国家，并在很大程度上回避了媒体在这个问题上的提问。

面对世卫组织被边缘化的局面，也有一些学者甚至质疑如此软弱的机构是否有必要存在。但也有美国学者表示如果现在没有世卫组织，还是得创造一个出来。

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