访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
英国

让6成人染病达致“集体免疫”？英国佛系设想真大胆！

发表时间：

Unlike in many other European countries, UK Prime Minister Boris Johnson has kept schools open on advice from chief medical officer for England Chris Whitty (L) and government chief scientific officer Patrick Vallance (R)
Unlike in many other European countries, UK Prime Minister Boris Johnson has kept schools open on advice from chief medical officer for England Chris Whitty (L) and government chief scientific officer Patrick Vallance (R) POOL/AFP
作者： 肖曼

新冠武汉肺炎国际大流行之际，英国政府却通过专家之口散布“集体免疫”的佛系新招数，引发英国国内的争论，也在国际间造成恐慌。

广告

英国政府健康问题顾问等人提出的所谓“群体免疫“（herd immunity）防疫政策，是打算採取放任民众染病、继而普遍取得免疫的防疫政策。也就是让全国约6成民众染病，痊癒后普遍获得群体免疫力。这些专家的目标是利用夏天这几个月让疫情慢慢传播，从而避免在下次冬季来临前再次出现新冠病毒的2.0版。

英国政府首席科学顾问瓦伦斯（Patrick Vallance）9日说：“你办不到且不应去做的，就是想彻底压制疫情。若只想全力压制，后果就是年底疫情捲土重来，届时正是国家医疗保健服务（NHS）最吃紧的冬季，然后就会以麻烦不断告终。”瓦伦斯表示，要想达成群体免疫，英国需要约60%甚至70%的民众染病且痊癒后获得免疫力。

英国首相约翰逊周五说：“坦白地说，更多家庭将有亲人夭折。”话音刚落，舆论哗然。英国“卫报”就此指出，政府看似已放弃遏阻疫情，改採一种过于大胆的防疫手段。截至目前为止，英国确诊798例，11人因此去世。

反对“集体免疫”的声音立即此起彼伏，中央社报道：伦敦大学卫生暨热带医学院新兴传染病学教授希柏德（Martin Hibberd）说：“制定一套计画，先假设很大比例的人口会染病，还期望他们痊癒并获得免疫力，我真担心这可能不是最佳之道。”

前世界卫生组织官员、小儿科医师柯斯蒂罗（Anthony Costello）怀疑地发问：“染上新型冠状病毒，癒后真会产生强大的群体免疫吗？还是会像流感一样，年年都冒出新病毒株，得不断接种疫苗？关于新型冠状病毒的免疫反应，我们还有太多要学。比起群体免疫，疫苗才是安全得多的办法”。

台湾抗SARS专家苏益仁认为：这种佛系抗疫法是“最后的手段、没办法中的办法”，形同把武汉肺炎当成流感在处理。英国大概认为疫情既然避免不了，不如就让民众感染，产生群体保护力以后，疫情就会自然消失，把医疗资源投注在重症患者上；这种做法就流行病学角度来说是对的，但问题就在于民众能否接受。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，这是在医疗体系不能完全承担时，才会有这样考虑，台湾离那个阶段很远，不会这样做。

指挥中心召集人张上淳表示，这种做法相当冒险，因为没有人能保证感染后绝对不会变成重症，尤其老年人一旦感染，死亡率很高。

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

免费下载

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。