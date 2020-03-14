让6成人染病达致“集体免疫”？英国佛系设想真大胆！

新冠武汉肺炎国际大流行之际，英国政府却通过专家之口散布“集体免疫”的佛系新招数，引发英国国内的争论，也在国际间造成恐慌。

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英国政府健康问题顾问等人提出的所谓“群体免疫“（herd immunity）防疫政策，是打算採取放任民众染病、继而普遍取得免疫的防疫政策。也就是让全国约6成民众染病，痊癒后普遍获得群体免疫力。这些专家的目标是利用夏天这几个月让疫情慢慢传播，从而避免在下次冬季来临前再次出现新冠病毒的2.0版。

英国政府首席科学顾问瓦伦斯（Patrick Vallance）9日说：“你办不到且不应去做的，就是想彻底压制疫情。若只想全力压制，后果就是年底疫情捲土重来，届时正是国家医疗保健服务（NHS）最吃紧的冬季，然后就会以麻烦不断告终。”瓦伦斯表示，要想达成群体免疫，英国需要约60%甚至70%的民众染病且痊癒后获得免疫力。

英国首相约翰逊周五说：“坦白地说，更多家庭将有亲人夭折。”话音刚落，舆论哗然。英国“卫报”就此指出，政府看似已放弃遏阻疫情，改採一种过于大胆的防疫手段。截至目前为止，英国确诊798例，11人因此去世。

反对“集体免疫”的声音立即此起彼伏，中央社报道：伦敦大学卫生暨热带医学院新兴传染病学教授希柏德（Martin Hibberd）说：“制定一套计画，先假设很大比例的人口会染病，还期望他们痊癒并获得免疫力，我真担心这可能不是最佳之道。”

前世界卫生组织官员、小儿科医师柯斯蒂罗（Anthony Costello）怀疑地发问：“染上新型冠状病毒，癒后真会产生强大的群体免疫吗？还是会像流感一样，年年都冒出新病毒株，得不断接种疫苗？关于新型冠状病毒的免疫反应，我们还有太多要学。比起群体免疫，疫苗才是安全得多的办法”。

台湾抗SARS专家苏益仁认为：这种佛系抗疫法是“最后的手段、没办法中的办法”，形同把武汉肺炎当成流感在处理。英国大概认为疫情既然避免不了，不如就让民众感染，产生群体保护力以后，疫情就会自然消失，把医疗资源投注在重症患者上；这种做法就流行病学角度来说是对的，但问题就在于民众能否接受。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，这是在医疗体系不能完全承担时，才会有这样考虑，台湾离那个阶段很远，不会这样做。

指挥中心召集人张上淳表示，这种做法相当冒险，因为没有人能保证感染后绝对不会变成重症，尤其老年人一旦感染，死亡率很高。

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