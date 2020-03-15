外交工作受阻 联合国也成武汉肺炎受害者

往常忙碌的纽约联合国总部近来步调异常缓慢，因为武汉肺炎疫情妨碍外交官透过人际接触寻求共识，造成这个多边组织的外交工作受阻。

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联合国12日传出疫情，首例确诊病患为来自菲律宾的外交官。由于他的检测结果呈现阳性，菲律宾代表团被迫关闭。纽约联合国秘书处的3000名员工，与193个会员国代表团数以百计的职员，大多也开始在家远距工作。

联合国秘书长古特莱斯（Antonio Guterres）13日取消非洲行，并要求所有非必要员工远距工作至4月12日。他在致联合国员工的信中强调，联合国正面临“我们史上最大挑战之一”，病毒“大大影响我们及我们的工作”，所有人得保持“冷静及坚定”。

联合国安全理事会也受严重影响，担任本月轮值主席国的中国决定，各国派出的代表不能超过3人。未来几周数场会议也已取消。

一名外交官匿名表示，安理会15个成员国最近尝试召开电话会议，以“技术问题”失败收场。

联合国正计划9月举行75周年大型庆祝活动，届时联合国年度大会将让多名世界领导人及政府官员齐聚纽约。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，武汉肺炎大流行“非常可能”对联合国大会带来某种影响，但现在要提供相关细节还言之过早。

在变成“鬼城”的联合国总部休息厅外，一名大使表示：“我们过来这里，但会议越来越少，共识也将越来越难达成。”

不过杜雅里克说，疫情至少替联合国带来一项好消息，随着出差量与会议减少，这个拥有永无止尽预算问题的国际组织“花的钱将变少”。

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