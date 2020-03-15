德美为新冠疫苗发生争吵

新冠疫情在德国继续快速传播。德国采取更严历措施，以抗击病毒。德国和美国就正在研制中的新冠疫苗发生争吵。

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根据柏林罗伯特科赫研究所周日傍晚刷新的数据，德国确诊的新官病毒患者达4838人，一天内增加了700多人。死亡人数为12人。相比之下，德国新冠病毒死亡率还是较低的。

据德国广播电台和德国电视一台报道，德国将动用军队参与抗击病毒的战斗。德国防长克兰普-卡伦鲍尔预告了这一消息。她向《周日世界报》表示，国防军将在新冠危机中，在所有层面，所有关键领域提供援助。她还说，截至周五晚上，联邦国防军内确诊的患者为18人。

为防止疫情进一步扩散，德国还宣布，自周一早上，将关闭对法国、瑞士、奥地利和丹麦的边境。

德国几乎所有联邦州都将自周一起，关闭学校和幼儿园。图书馆，游泳池等也将关门。所有大型活动、剧院演出等都已被取消。现在讨论的是，是否50人以下的活动也应取消。

近日来，德国出现了抢购和囤积食品和卫生用品潮，并谣传超市可能关门。但德国贸易周日表示，超市和食品店将每周六天照常营业。虽然因购买太快会出现一两天内缺货的现象，但德国有足够的货源源源不断地填满超市的货架。

就德国西南部蒂宾根市一家公司正在研制的新冠疫苗，德国和美国开始争吵。蒂宾根医药公司CureVac在其网页上表示，公司没有只为一个国家研制新冠疫苗的打算，而是期望在全球范围内为患者和人类提供帮助。该公司回绝了有人想购买企业和企业技术的报导。

根据德国《周日世界报》的报道，美国总统特朗普试图以高额资金收购蒂宾根这家公司正在研发的病毒疫苗，让疫苗为美国所有。德国卫生部证实说，美国政府确实在努力得到这家公司。

美国政府一位代表向法新社表示，美国政府向25家以上正在研制疫苗的公司发出了信息，而且还会继续这样做。但美国将和世界共享每一种解决方式。

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