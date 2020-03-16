病毒危机 国际奥委会明与主要赛事组织开会研拟解方

一名知情人士对路透社和法新社表示说，国际奥委会（IOC）周二将与国际赛事组织的主管开会，讨论新型冠状病毒疫情爆发的应对策略。

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报道称，目前距离7月24日东京奥运会开幕时间不到五个月，能否顺利举办的质疑声浪不断升高。

新型冠状病毒已经造成全球超过6,000人死亡，感染超过16万人。

病毒已经严重影响运动赛事期程，导致一些奥运资格赛取消或者延期，奥运会是否应该全面停办或延期的疑虑也随之升温。

不过，日本首相安倍晋三以及东京奥运会主办单位一再重申，奥运会准备工作持续进行中，将按计划如期举行。

日本放送协会(NHK)稍早报导指出，国际奥委会预定将在周二讨论新型冠状病毒的冲击，国际奥委会在被问及这个问题时，他们称这是与各相关单位进行例行对话的一部分。

“由于这个情势是在几周之前展开，国际奥委会正不断地向相关单位发布最新情势发展。”

“这个会议是例行情报分享流程的一部分。”

此前，美国总统特朗普12日在白宫向媒体表示，在新型冠状病毒疫情扩大的情况下，“东京奥运会或许应推迟一年。”他认为与以无观众形式举行相比，推迟更好。

据共同社报道说，特朗普表示最终要由日本决定，同时称“与空场举行相比（推迟）是更好的选择”。他还提及访日期间曾参观奥运设施，赞赏日本为举办付出的努力，称“日本准备了很棒的设施”。

这是特朗普首次提及奥运推迟举办。因为，他在2月26日的记者会上曾就疫情对东京奥运的影响表示希望如期举办，称“不发生问题就好”。

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