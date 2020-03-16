G7领袖周一召开紧急视讯会议应对新冠疫情蔓延

美国联准会紧急降息4码，但周一的国际金融市场不领情，华尔街3大指数开盘崩跌，道琼指数一度狂泻12%，创1987年来最大跌幅。在这一背景下，国际七大工业国集团（G7）领袖周一召开紧急视讯会议，讨论新冠疫情蔓延的因应措施。

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会后发布共同声明表示：新冠疫情大流行是人类悲剧与全球健康危机，为全球经济带来重大风险。G7将採取一切必要措施因应疫情，确保全球经济稳定。将透过货币与财政措施与具针对性的行动，在必要时为劳工、企业提供协助。各国中央银行也将继续合作协调，提供必要货币措施，以支持经济与金融稳定，促进复甦与成长。

声明指出，G7财长将与国际组织紧密合作，以迅速规划与执行国际金融援助，包括协助受到影响的新兴与发展中经济体，同时也将解决国际供应链中断问题，并努力促进国际贸易。

声明指出，将协调必要的公共卫生措施以保护民众，并透过共同行动，致力解决疫情大流行引发的健康与经济风险，将加强各国与全球卫生系统，扩大协调研究，以快速开发、制造疗法与疫苗。

为了完善应对疫情行动，G7领袖也同意，包括卫生部长与财政部长都将每周开会一次，针对疫情发展交换意见并针对相关议题协调合作，制定进一步即时且有效的行动。

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