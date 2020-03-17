七国集团首脑召开视频会议 安倍强调东京奥运如期举行

七国集团（G7）首脑在日本时间3月16日晚举行视频会议，并发表联合声明，联合声明指出：新冠病毒肺炎大流行是全球范围的健康危机，也对世界经济造成重大风险，七国集团决心在防疫方面加强合作，携手应对这场危机。日本首相安倍晋三在视频会议中指出：东京奥运会和残奥会将以“完美的形态”举行为目标而努力。

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联合声明指出：“我们要动员包括金融、财政在内的所有的手段。”“为了实现强有力的经济成长，我们必须为经济下滑做好准备。”

安倍首相在视频会议上强调，为了缓和世界人民的不安，最重要的是开发特效药，而面对经济上的风险，七国集团应该加强合作，实行必要的经济政策。

安倍首相在会议后在谈及东京奥运会和残奥会时指出：作为人类战胜新型冠状病毒的证据，以完美的形态举行，这一点得到了七国集团的支持。

日本官房长官菅义伟在17日的记者会上对视频会议进行了说明，他指出：在视频会议中，没有东京奥运会和残奥会应该延期的意见。有关安倍首相关于东京奥运会和残奥会的发言，菅义伟解释称：希望能够按照计划如期举行，没有考虑在无观众的情况下举行和缩小规模。

菅义伟说：我们将面向如期举行，和国际奥委会等紧密合作，切实推进准备工作，我们的这种想法没有改变。

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