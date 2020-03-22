俄军9架军机载上百名病毒专家与消毒物资飞往意大利

俄罗斯国防部今天3月22日宣布，为遏制意大利疫情扩散，俄军派遣上百名病毒学家和流行病专家以及抗疫物资前往意大利援助。意大利当局昨天宣布，在过去24小时，意大利新增近800个死亡病例，累计近5000个死亡病例。

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法新社报道，俄罗斯国防部今天发布声明说，俄军上百名有经验的病毒专家和流行病专家以及一批用于消毒基础设施和建筑物的流动车及其他物资，正在飞往意大利。该声明还说，俄军今天一共出动9架伊留申Iliouchine-76运输机向意大利运送这些专家和物资。

据路透社报道，俄国防部的声明说，俄军在总统普京的要求下，今天启动这项援助意大利的任务。据克里姆林宫说，普京昨天周六与意大利总理孔特通了电话。普京向孔特提出，俄罗斯愿意协助意大利抵抗疫情，向意大利疫情严重地区派遣专家和用于消毒的车辆等物资。

意大利昨天宣布，在过去24小时，新增死亡病例近800，累计死亡将近5000例，远超中国官方的死亡数字（3261例）。意大利累计确诊的病例为53578例。

俄罗斯目前有306个武肺（covid-19）确诊病例，大部分集中在莫斯科。有一人死亡。

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