新冠肺炎全球确诊逾40万人 陈建仁：不知WHO现在能做什么

综合各国官方统计显示，巴黎时间3月24日晚全球确诊的新冠肺炎病例已超过40万人，并有至少18250人不幸因病去世。流行病学博士、公共卫生专家出身的台湾副总统陈建仁当天在接受采访时表示，他认为世界卫生组织（WHO）这次防疫决策“太迟”。他称，防疫要剑及履及、超前部署，“现在也不晓得WHO能为世界各国做什么，因为火烧起来了，这是蛮悲哀的事情。”

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据当天的最新统计数字显示，目前在全球大流行的新冠肺炎已传播至世界上196个国家和地区。全球新冠肺炎累计死亡病例至少有18250例，累计确诊病例超过40万例大关，其中欧洲确诊病例占了当下全球确诊病例过半。曾在2003年SARS流行期间担任过台湾行政院卫生署署长的陈建仁，就当下新冠疫情问题接受了中央社的专访。在采访中，陈建仁提出，中华民国当年也是鼓吹成立世卫组织的国家之一。他称，该组织历任总干事基本上都做得相当不错，特别是SARS期间担任过世卫总干事的挪威前首相布伦特兰（Gro Harlem Brundtland）。陈建仁说，尽管当时遇到有些国家阻挠，仍毅然决然派遣世卫组织专业组织团到台湾，与台湾合作。

陈建仁称，“SARS期间，世卫组织扮演很重要的协调角色，很快发布讯息让全世界都知道，我们不能抹煞世卫组织以往的贡献”。他举例指出，国际关注公共卫生紧急事件（PHEIC）是SARS以后才开始，到目前为止，发布过6次。陈建仁说，以2009年流行性感冒H1N1来看，第一个病例发生以后1个月就发布国际关注公共卫生紧急事件，当时只有3个国家出现病例；但新冠肺炎是2019年底发生后直到1月30日才发布这一预警，当时全世界已经有8000多人感染。

陈建仁称，“3个被感染的同学都不隔离，传到第10次，将导致近6万人感染。”他强调，防疫是需要剑及履及、超前部署、提高警觉，绝对不能拖。采访中，他还对世卫组织就新冠肺炎扩散的相应处理对策提出质疑。陈建仁说，“对世卫组织也是爱之深责之切，对于这样重要的传染病，怎么不早一点发布，让全世界的人提高警觉”，“有点恨铁不成钢”。他还说，“我做防疫性子比较急，我是急惊风，碰到慢郎中的反应，个人会觉得实在有点慢”。陈建仁并感叹道，“不晓得WHO现在能为世界各国做什么，因为火烧起来了，too late（已经太迟）”。他认为，那是蛮悲哀的事情，并指“如果可以让大家早一点提高警觉就没事了”。陈建仁说，“为什么到那么晚了才说是大流行？”

值得一提的是，以观察员的身份参加世卫组织会议，是近年来民进党执政后台湾当局的一大国际诉求。对此，陈建仁在采访中仍强调，尽管世卫组织被外界指责无法防止疫情在全球扩散，他认为台湾必须争取参与该组织。他谈道，世卫组织的工作不是只有传染病，还包括环境卫生、慢性病如癌症、心脏血管疾病、空气污染引起的肺病、医疗照顾体系、健康保险等。

中国国台办发言人朱凤莲周二应询时指出，“（台行政院院长）苏贞昌再次无耻散布‘苏式谎言’，公然造谣大陆‘隐瞒疫情’。这种借制造谎言来煽动歧视、仇恨的表演，再次将他的恶毒本性暴露于世人面前”。据悉，苏贞昌当天稍早在受访时称，“疫情其实不分国界，如果中国大陆一开始能够不隐瞒疫情，世界早一点获得警告，就不会危害的这么厉害。”对此，朱凤莲反称，“在过去两个多月时间里，大陆民众团结一心，奋力抗击疫情，取得的成绩举世公认，为全世界防疫贏得了宝贵时间。”

朱凤莲强调，“同时，我们始终本着对台湾民众生命健康福祉高度负责的态度，从一开始就向台湾有关方面通报疫情信息，包括专门通报大陆与世卫组织分享新冠病毒基因序列和获取相关基因序列途径的信息。截至3月24日已通报101次。民进党当局从来不敢将这些真相告诉台湾民众。”她说，“‘苏式谎言’屡次被事实打脸。当前台湾地区疫情形势不断加剧。奉劝民进党当局和苏贞昌们立即停止传播政治病毒。借疫情不断‘点火’升高两岸对立，恶化两岸关系气氛，既无耻又令人厌恶。” 随后，台陆委会对此回应称，“国台办以谩骂制造两岸紧张关系，只会引起台湾人民更强烈的反感。”

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