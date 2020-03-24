英美耳鼻喉科学会呼吁嗅觉失调者在家隔离

全球陆续传出感染新冠病毒但症状轻微的名人丧失嗅觉；英国、美国、法国的耳鼻喉科医师也说近期嗅觉失灵病患增加，可能与染疫有关。嗅觉障碍或许是找出潜在感染者的新方法。法国卫生总署署长萨洛蒙（Jerome Salomon）20日表示，耳鼻喉科医师注意到近期丧失嗅觉的人“激增”。萨洛蒙还说，在新冠病毒轻症年轻患者身上曾发现这种症状，但相对上仍属罕见。

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来自波恩大学的德国病毒学Hendrik Streeck在海因斯贝格地区挨家挨户地采访冠状病毒患者，他在采访中说，在他采访的100多名患有轻度疾病的病人中，至少有三分之二的人报告说经历了持续数天的嗅觉和味觉丧失。

法新社报导，英国首个对新冠病毒呈阳性反应的政治人物、卫生部副部长多里斯（Nadine Dorries）表示，自己同时丧失嗅觉和味觉。她上周在推特贴文：“我只能分辨吃喝的东西是冷是热。”

美国职篮NBA的27岁法国籍选手戈贝尔（Rudy Gobert）22日也贴文，“过去4天闻不出任何东西”。戈贝尔等球星被确诊感染，已导致NBA本季停赛。

目前官方数据显示，全球已有超过30万人感染新冠病毒。但许多国家缺乏筛检工具，代表常常只有症状严重的患者被确诊。在许多案例未获筛检的情况下，专家忧心，症状不明显的人可能四处散播病毒。

世界卫生组织列出新冠病毒的最常见症状包括发烧、疲倦和干咳。如今数国专家都示警，嗅觉丧失症（anosmia）可能是2019冠状病毒疾病的病症之一。

美国耳鼻喉头颈外科医学会（AAO-HNS）22日也指出，证明丧失嗅觉与味觉障碍（dysgeusia）是武汉肺炎“重要症状”的传闻越来越多。

英国耳鼻喉科医师已敦促卫生当局，应该建议突然丧失味觉和嗅觉的人，就算没有其他症状，仍须自主隔离。

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