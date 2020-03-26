新冠疫情：G20举行视频峰会 中美或暂停口水战

二十国集团（G20）领导人3月26日将在利雅得召开史上首次的视频峰会。Reunión del G20, presidida por Arabia Saudita, por videoconferencia, prevista el 26 de marzo de 2020

二十国集团（G20）领导人今（26日）将召开史上首次的视频峰会，预计会在北京时间今天晚间8点登场。沙特阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）在推特发文说：“全球对抗2019冠状病毒疾病大流行，以及医疗体系和全球经济所面临的挑战之际，我们召开本次G20特别峰会，以讨论全球如何团结合作因应疫情。” 同时，这也是中国国家主席习近平自疫情爆发以来，出席的首场重大多边活动。

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沙特阿拉伯是今年的主席国。由于20国集团迟于因应这场全球危机遭到不少批评，沙特阿拉伯因而在上周呼吁举行视频会议。

除了20国集团成员之外，受疫情影响的国家如西班牙、约旦、新加坡及瑞士等国的领袖也将参与会议。国际组织的领袖，包括联合国、世界银行（World Bank）、世界卫生组织（WHO）及世界贸易组织（WTO）也会参与。

全球因2019冠状病毒死亡人数已知有2万人，数十亿人受限待在家里，法国及中国此前都支持20国集团召开紧急会议的想法。

据了解，本次峰会焦点在于中国和美国，两国在经历贸易战之后，近日又就新冠肺炎的起源展开口水战。

不过，据南华早报引述一份G20峰会将讨论议题的声明草案报导，各国领导人料将同意新冠疫情对全人类造成威胁，并将建立相关机制，来共享信息和对抗疾病的经验。

该报导引述一名知情外交消息人士的话指出，在G20峰会预备会谈中，中美同意会放下分歧。

外界注意到，路透社昨天说，中国国家主席习近平将在北京出席G20领导人应对新冠肺炎特别峰会。对此，外交部副部长马朝旭表示，病毒没有国界，G20成员要加强团结，释放共同应对挑战的强有力信号，提振国际社会的信心。

同在昨天，据德国政府在一份声明中说，居家隔离的德国总理默克尔也和习近平通话时讨论了新冠病毒危机，双方同意就新冠病毒大流行保持密切联系。

此前周一，G20财长和央行行长们已经同意制定一项“行动计划”，以应对冠状病毒大流行，但他们没有提供具体细节。G20秘书处在财经官员召开了近两个小时的视频会议后发布了这一声明，试图避免外界对全球“消防站”在应对不断恶化的危机方面行动迟缓的批评。

另需注意的是，欧盟疾病控制机构周三表示，新型冠状病毒不太可能在夏季消失。该机构发出严厉警告称，如果不采取措施阻止疫情的蔓延，随着气温上升，疫情可能会持续。

人们原本希望2019新型冠状病毒能够与其他四种在人类中常见的冠状病毒一样，通常在夏季月份里消失。但欧盟的报告没有给人们留下多少希望的空间。

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