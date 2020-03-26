访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
G20特别视频峰会

新冠疫情：G20举行视频峰会 中美或暂停口水战

发表时间： 更改时间：

二十国集团（G20）领导人3月26日将在利雅得召开史上首次的视频峰会。Reunión del G20, presidida por Arabia Saudita, por videoconferencia, prevista el 26 de marzo de 2020
二十国集团（G20）领导人3月26日将在利雅得召开史上首次的视频峰会。Reunión del G20, presidida por Arabia Saudita, por videoconferencia, prevista el 26 de marzo de 2020 AFP/Archivos
作者： 夏榕

二十国集团（G20）领导人今（26日）将召开史上首次的视频峰会，预计会在北京时间今天晚间8点登场。沙特阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）在推特发文说：“全球对抗2019冠状病毒疾病大流行，以及医疗体系和全球经济所面临的挑战之际，我们召开本次G20特别峰会，以讨论全球如何团结合作因应疫情。”  同时，这也是中国国家主席习近平自疫情爆发以来，出席的首场重大多边活动。

广告

沙特阿拉伯是今年的主席国。由于20国集团迟于因应这场全球危机遭到不少批评，沙特阿拉伯因而在上周呼吁举行视频会议。

除了20国集团成员之外，受疫情影响的国家如西班牙、约旦、新加坡及瑞士等国的领袖也将参与会议。国际组织的领袖，包括联合国、世界银行（World Bank）、世界卫生组织（WHO）及世界贸易组织（WTO）也会参与。

全球因2019冠状病毒死亡人数已知有2万人，数十亿人受限待在家里，法国及中国此前都支持20国集团召开紧急会议的想法。

据了解，本次峰会焦点在于中国和美国，两国在经历贸易战之后，近日又就新冠肺炎的起源展开口水战。

不过，据南华早报引述一份G20峰会将讨论议题的声明草案报导，各国领导人料将同意新冠疫情对全人类造成威胁，并将建立相关机制，来共享信息和对抗疾病的经验。

该报导引述一名知情外交消息人士的话指出，在G20峰会预备会谈中，中美同意会放下分歧。

外界注意到，路透社昨天说，中国国家主席习近平将在北京出席G20领导人应对新冠肺炎特别峰会。对此，外交部副部长马朝旭表示，病毒没有国界，G20成员要加强团结，释放共同应对挑战的强有力信号，提振国际社会的信心。

同在昨天，据德国政府在一份声明中说，居家隔离的德国总理默克尔也和习近平通话时讨论了新冠病毒危机，双方同意就新冠病毒大流行保持密切联系。

此前周一，G20财长和央行行长们已经同意制定一项“行动计划”，以应对冠状病毒大流行，但他们没有提供具体细节。G20秘书处在财经官员召开了近两个小时的视频会议后发布了这一声明，试图避免外界对全球“消防站”在应对不断恶化的危机方面行动迟缓的批评。

另需注意的是，欧盟疾病控制机构周三表示，新型冠状病毒不太可能在夏季消失。该机构发出严厉警告称，如果不采取措施阻止疫情的蔓延，随着气温上升，疫情可能会持续。

人们原本希望2019新型冠状病毒能够与其他四种在人类中常见的冠状病毒一样，通常在夏季月份里消失。但欧盟的报告没有给人们留下多少希望的空间。

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。