G20视频峰会 将启动5万亿美元提振经济计划

欧洲联盟2位领导人3月26日在20国集团（G20）线上峰会后呼吁集团成员相互协助，采取空前行动，透过大规模和协调一致的全球行动，挽救生命并避免进一步的经济危机。二十国集团将启动总价值5万亿美元的经济计划，以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响，并支持各国中央银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场的流动性。

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2019冠状病毒疾病持续在欧洲扩散，数以亿计欧盟民众深陷全国封城禁令，欧洲合计超过1万人丧命；身为20国集团轮值主席国的沙特阿拉伯国王萨勒曼26日主持视频会议，敦促G20领袖采取 “有效协调“的行动，对抗由新冠病毒引发的全球危机。

欧盟26日在G20会后发出欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）与冯德莱恩（Ursula von der Leyen）的联合声明，表示在欧洲处于全球疫情危机中心下，2位主席感谢G20领导人对欧盟及其会员国的声援。

联合声明指出，2位主席强调，史无前例的事件需要采取史无前例的行动，透过大规模和协调一致的全球行动，挽救生命并避免进一步的经济危机。

欧盟感谢沙国致力全球协调，呼吁G20相互协助，遣返滞留在国外的希望回国的公民；并欢迎G20要求世界卫生组织（WHO）与有关机构密切合作，迅速提出一项关于全球大流行疾病防范和应对的全球倡议。

此外，欧盟领导人们坚持，G20应动员所有可用的手段，以缓解经济衰退，欧盟将会致力提高製造和提供必要的防护和医疗设备的能力，并保持贸易流动和供应链畅通。

沙特阿拉伯国王萨勒曼（Salman）则表示，20国集团必须发出强烈信号，儘快恢复商品和服务的正常流通，重建对全球经济的信心。

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