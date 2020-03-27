中国外交部：G20新冠肺炎特别峰会取得3大重要成果

二十国集团（G20）周四史上首次召开视频峰会，以应对新冠肺炎疫情给全球经济和社会运转带来的冲击。依照会议发布的声明显示，G20集团将向全球经济注入5万亿美元，作为有针对性的财政政策的一部分。对此，中国外交部发言人耿爽在周五的记者会上向外界接受了此次峰会取得的3个重要成果。

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峰会结束后，据二十国集团领导人发表的联合声明显示，G20正向全球经济注入5万亿美元。与此同时，要达到保护生命；保障人民就业和收入；恢复信心，保持金融稳定，恢复增长和恢复强劲；尽量减少对贸易和全球供应链的干扰；向所有需要援助的国家提供帮助；协调公共卫生和财政措施等六大目标。对此，耿爽在记者会上介绍称，昨天晚上二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会成功举行，会后发表声明。声明指出，二十国集团正在向全球经济注入超过5万亿美元，作为有针对性的财政政策、经济措施和担保计划的一部分，以抵消大流行病对社会、经济和金融的影响。

耿爽说，在各方共同努力下，此次特别峰会取得重要成果：一是各方承诺及时分享信息，保障医疗物资供应，采取一切必要措施共同抗击疫情，维护全球公共卫生安全。二是各方同意为发展中国家特别是最不发达国家抗疫提供支持，同时完善全球公共卫生体系，为应对未来传染病疫情做好准备。三是各方承诺维护全球经济金融稳定，提振市场信心，保障就业民生，减少疫情对全球贸易和供应链的冲击。

耿爽表示，与会各方通过5万亿美元提振全球经济的举措，受到了国际社会高度关注和普遍欢迎。他介绍称，自新冠肺炎暴发以来，中国政府一直全力抗击疫情，出台了一系列财政和金融政策，来稳经济、稳就业，切实做好民生保障。在财政领域，中国国内各级财政已经安排疫情防控资金超过1210亿元人民币，并将在今年新增减税降费超过1万亿元人民币，共约合1593亿美元；在金融领域，我们已经向市场注入超过1.3万亿元人民币的流动性和再贷款、再贴现等定向工具，约合1848亿美元。财政货币政策合计大约3441亿美元。这些举措正在取得积极的效果，为疫情防控、恢复经济提供有力支撑，为保障社会经济平稳运行发挥重要作用。

耿爽最后强调，昨天晚上特别峰会通过声明中提出的5万亿美元，是各国已经或即将采取政策措施的汇总，中方上述举措也是全球应对疫情、稳定经济努力的重要组成部分。值得一提的是，3月26日，哈佛全球健康研究所所长阿希什·贾哈博士指出，新冠肺炎疫情可能持续一年以上。“疫情不会在两周、四周或六周内消失。如果幸运的话，我们或将以另一种形式与这种病毒一起生活12至18个月。”面对当下疫情给美国国内经济带来的巨大压力，美国总统特朗普当天签发致美国州长信函，信中表示，美国政府正在着手准备发布新冠肺炎新指导方针，将基于地理风险因素指导“社交距离”准则。他在26日的白宫发布会上强调，美国人民“必须重返工作岗位”，同时他指出，某些受疫情影响较小的地区或可率先开始复工。“但我们必须尽快开始这个过程。”特朗普表示，下周将透露相关计划。

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