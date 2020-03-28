南非经济遭受疫情重创 安倍晋三：日本旅游业收入已下降九成

随着新冠疫情在全球范围内的快速蔓延，其所带来的经济影响也陆续在世界各国展现。以日本和南非为例，国际评级机构穆迪（Moody's）周五下午已将南非的主权信用评级，评级展望保持在“负面”。日本首相安倍晋三另于周六表示，疫情政策为最差的情形做准备，国内旅游业收入已下降九成，部分娱乐业甚至出现负增长，中小企业进入了生死存亡阶段。

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穆迪方面在相关声明中说，由于财政状况不断恶化，结构性增长十分缓慢，决定将南非的主权信用评级从Baa3降至Ba1。穆迪评级级别由最高的Aaa级到最低的C级，一共有21个级别，评级级别分为两个部分，即投资等级和投机等级。同时，Ba1级属于垃圾级。穆迪表示，受新冠肺炎疫情迅速扩散影响，全球经济前景黯淡，这将加剧南非在经济和财政方面所面临的挑战。此外，南非内部还面临电力供应不稳定、投资信心持续不足和劳动力市场结构持续僵化等问题。

南非财政部在随后发表的声明中说，这一评级结果将导致南非自动被排除在富时世界政府债券指数之外，导致资金进一步外流。据悉，南非从3月26日至4月16日实行为期3周的封国措施，目的是为了遏止疫情地迅速扩散。南非迄今已有逾1100人感染新冠肺炎。

另在日本方面，安倍晋三在周六的记者会上表示，目前日本国内的疫情严重，已“处于宣布紧急状态令的边缘”，情况岌岌可危。他还呼吁人民避免一切非必要的聚会，适当的自我约束，否则病毒传播恐将进一步恶化。针对此次疫情给日本国内经济带来的影响，安倍称，疫情政策为最差的情形做准备，旅游业收入已下降九成，部分娱乐业甚至出现负增长，中小企业进入了生死存亡的阶段。

安倍介绍称，昨日，102.7万亿日元的2020年财政预算已通过，将尽快通过额外预算案。他还说，对于缺少资金的中小微企业、自由职业者、个体经营户，我们会进行现金发放。在疫情控制的前提下，旅游、大型活动采取果断支持。安倍称，将为中小企业提供最多五年的无利息贷款，还准备了更多补助制度。

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