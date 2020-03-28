曾于央视刘欣约辩 因涉疫情阴谋论 翠西被福克斯新闻解约

美国福克斯商业频道周五宣布与金牌女主播翠西·里根（Trish Regan）解约。福克斯商业频道此前已于3月13日暂停了她的节目。翠西曾在本月稍早的节目中称，美国民主党将疫情的责任全推给特朗普，“这是再次企图弹劾总统”；民主党和“自由派媒体”试图利用新冠肺炎疫情“摧毁”总统。

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本月9日，翠西曾在节目中指责美国“自由派”支持市场崩盘，将媒体对新冠病毒的报道视为另一个“弹劾骗局”，称他们试图利用新冠肺炎疫情“摧毁”总统。作为翠西口中反对特朗普的“自由派媒体”，《纽约时报》在相关报道中称，翠西在节目中的言论被很多人认为具有误导性且不负责任，包括她的一些同事在内。此外，福克斯新闻的另一当家主持人肖恩·汉尼（Sean Hannity）等媒体人也被指，曾在稍早时发表了类似淡化新冠疫情影响的言论，其称民主党人和记者夸大了对这一疾病的担忧。由于美国国内疫情于近日猛增，《国会山报》称，翠西的这段评论招致大量批评，甚至有人要求福克斯开除她。13日，福克斯商业频道停播了翠西的节目《翠西里根的黄金时间》（Trish Regan Primetime）。

对于与翠西解约的决定，福克斯商业频道在一份提供给美国有线电视新闻网（CNN）的声明中说，“我们感谢她多年来的贡献，并祝愿她在未来的努力中继续取得成功。”声明称，“在可预见的未来，我们将继续缩减黄金时段的直播时间，努力将员工资源分配给有关冠状病毒危机的连续突发新闻报道。”与此同时，现年47岁的翠西在一份声明中表示，很享受在福克斯工作的时光，期待开启下一段职业生涯的篇章。正如上文所提到，福克斯新闻和福克斯商业频道近期因主要的主持人，及部分评论员最初对新冠病毒大流行的报道而受到批评。分析人士指，随着福克斯新闻对翠西的解聘，它们也在试图挽回在疫情中对美国观众心中的公众形象。

作为一名美国新闻女主播，翠西·里根也因她在去年美中贸易战僵持之际，曾于中国官媒央视女主播刘欣就两国所关注的贸易纠纷问题进行过互动，并在连线节目中曾有过辩论而在一时间被大量中国民众认识。值得一提的是，当时她们二人的电视辩论因受版权等因素影响，并未在中国的电视媒体上受直播。

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