冰岛出现全球首例感染双重新冠病毒患者

冰岛媒体3月24日报道称，该国一名新冠肺炎患者被检测出体内同时存在两种新冠病毒，其中一种为原始病毒的变体，可能是全球首次发现“双重感染者”。

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就这一事件，冰岛德科德基因公司（ deCODE）的主管卡里·斯特凡松（Kári Stefánsson）近日在接受采访时表示，到目前为止，该公司已经对冰岛新冠肺炎检测中发现的大约40种新冠病毒变体进行了基因测序，并发现有一人同时感染了两种新冠病毒变体。他在采访中说，这些变体似乎仅在冰岛出现。这种病毒极强的变异性也表明，病毒可能从许多不同的国家进入冰岛，其来源地区的数量比此前所认为的更多。

针对一人同时感染两种新冠病毒变体的情况，斯特凡松介绍称，“我们发现一个人感染了两种病毒变体：其中一种是带有特定变异的病毒，另一种是没有这种变异的病毒。而后来感染的人都只感染了带有特定变异的病毒。”对此，他续称指出， “这可能只是巧合，但也可能意味着带有特定变异的病毒比没有变异的病毒更致命。我们现在不能确定是哪种情况。”此外，斯特凡松还称，他们追溯到了每一种病毒变体来自的地区。他说，“有些变体来自奥地利，有一种变体来自在意大利被感染的人，还有一种变体出现在那些在英国被感染的人身上。”

专家表示，依照此前一些国家有关新冠病毒变化的情况观察来看，或许表明新冠病毒在慢慢“进化”。不过，其致命性和传染性是否增强，还需要进一步的研究。

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