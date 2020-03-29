莫迪为印度封国措施道歉称别无选择 英首相警告：未至最坏时刻

印度总理莫迪3月29时在由他主播的Mann ki Baat广播节目中，就因彻底封锁全国给印度民众造成困扰一事向民众道歉，并呼吁大家“再忍耐一段时间”。同一天，刚于近日宣布自己确诊感染新冠病毒的英国首相约翰逊向国民写信，警告疫情进一步恶化，并指必要时当局将采取更严格的隔离措施。

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自此前宣布禁止外国人入境后，莫迪于当地时间24日表示，为控制新冠肺炎疫情扩散，印度从25日开始全国封锁三周。飞机、火车、公共汽车和地铁全部停运。各邦之间的边界通道也全部关闭。印度媒体报道称，由于城市进入封锁状态，外来劳工微薄的收入无法维持正常生活。尽管印度总理呼吁外来劳工留在当地以免返乡之后感染家人，还是有很多人选择回到家乡。

针对当局采取的这一前所未有的管制措施，莫迪在当天的广播节目中解释称，新冠病毒让整个世界处于封锁状态，印度也有必要采取封锁措施。他说，“实施封锁是很艰难的决定，但是我别无选择，对于给大家造成的困难，我道歉，特别是穷人，我知道很多人在生气，请原谅我。”印度全国人口超过13亿人。莫迪表示，“实施封锁是为了保护您和您的家人，请再忍耐一段时间”。据了解，针对“封国”措施和疫情带来的影响，印度政府26日还宣布了一项总额1.7万亿卢比（约合人民币1600亿元）的经济刺激措施，将主要用于向低收入民众发放现金和大米、小麦等粮食。另据印度卫生部28日晚发布的最新数据显示，截至当地时间28日18时，该国新增194例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达918例。

英国方面，约翰逊周日向全国逾3000万个家庭致信，内容包括社会隔离令细节、相关感染症状和洗手等防护指南。约翰逊在信中称，在短短数周之间，这个国家的生活有了天翻地覆的改变。他了解这些改变对生活、企业与工作带来的影响。信中指出，但这些政策必须得到实施，只因为一个非常简单的原因：假如太多人同时得病，英国国家医疗保健服务（NHS）将无法应付，将造成更多人丧生。他强调，“我们必须减缓疾病传播速度，降低必须住院的人数，才能尽可能拯救更多生命。”

约翰逊提出，“从一开始，我们就想要在正确的时机实施正确的措施。如果科学与医学建议我们必须如此（实施更严格禁令），我们不会迟疑。”他说，“重要的是我必须对你们诚实以告，我们知道事情会先变得更糟，之后才会转好。”约翰逊并呼吁，“但我们必须做出正确的准备动作，必须遵守更多规矩，才能减少生命丧失、生活更快回归正常。”他指出，这些禁令会对家庭经济造成影响，但政府会尽所能，让各家庭能够得以温饱。早前确诊的约翰逊正在首相府隔离，透过视频通讯方式主持内阁会议。

英国28日新冠肺炎死亡人数增加260例，总计有1019人因病死亡，是英国爆发疫情以来最高单日死亡人数，目前该国有17089人确诊。据英国广播公司（BBC）还报导称，英国政府将花费580万英镑，给全英国3000万个家庭寄送约翰逊的这封信。

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