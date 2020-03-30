“断线门”后 世卫组织：台湾入会问题由所有成员国决定

世界卫生组织（WHO）3月29日发声明表示，台湾加入世卫组织的问题取决于世卫组织会员国，而不是世卫组织工作人员。上周六，一则香港媒体采访世卫组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）的视频在网上广为流传，采访中艾尔沃德被指一度以称“听不见”，后视频突然断线的方式避谈台湾入会问题，引起广泛关注。

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香港电台(RTHK)英文频道当天播出的一次采访中，记者唐若韫在视频采访艾尔沃德时问道，WHO是否应该重新考虑台湾的会员资格。曾在2月份带领世卫专家组访问过中国探访当地疫情的艾尔沃德一开始表示，自己没有听到这个问题。当被追问时，他要求唐若韫换一个问题。再次追问后，视频被切断。随后，记者再次致电艾尔沃德，询问台湾在遏制新冠疫情方面的表现。艾尔沃德则回答称，“我们已经说过中国情况了，而且就像你知道的，当你观察所有中国不同地区时，他们真的做的很好！”接着就草草结束访问。

这个视频经播出后在推特等社交媒体上引发广泛关注。台湾外长吴钊燮29日曾通过推特评价称，“哇，在WHO连台湾两个字都不能提啊？”他并强调，“在对抗全球大流行疫情的时刻，WHO应该把政治放一边”。他称，“现在有来自40多个国家、超过450篇的国际媒体报导，高度肯定台湾对抗新冠肺炎的作为；这些报导都没有将台湾当成中国的一部分，台湾可以提供帮助。”中国大陆方面，官媒央视则在相关报道中批评涉事女记者“居心叵测显而易见”，更指这次新冠肺炎疫情，令到台湾民进党政府“捞到了救命稻草”，尝试“以疫谋独”。

世卫组织在当天稍后发声明称，台湾加入世卫组织的问题取决于世卫组织会员国，而不是世卫组织官员。声明称，世卫组织正在与面对当前新冠病毒大流行的所有卫生当局密切合作，包括台湾的卫生专家。声明中还指出，目前台湾的感染率相对较低，世卫组织正密切关注情势发展，向包括台湾在内的各地区卫生相关部门汲取经验，并向全球分享最佳做法。声明称，关于疫情，世卫组织秘书处按照既定程序与台湾卫生专家和相关部门合作，促进快速有效的应对并确保讯息流通，并称台湾的国际卫生条例（IHR）联络点能获取资讯，也可以访问事件资讯库平台（EIS）等。

世卫组织强调，台湾流行病学培训计划属于“全球流行病学与公共卫生防疫网”（TEPHINET）成员，另外今年2月有两位台湾公共卫生专家参加世卫组织为应对疫情举行的全球研究与创新论坛，与包括中国大陆在内的全球科学家一起对问题研究做出贡献。据悉，台湾国民党籍前总统马英九执政时期，改善了与中国大陆的关系，使得台湾于2009年到2016年以中华台北的名义，及观察员的身份出席世界卫生大会，不过，在民进党前总统陈水扁及现任总统蔡英文执政时期，因为受到压力，台湾则无缘受邀出席。

中央社的报道介绍称，今年世卫组织疫情报告中对台湾称呼一直在变，曾使用“中国，台湾”（Taiwan, China）、“台北直辖市”（Taipei Municipality）、“台北”（Taipei）、“台北及周围地区”（Taipei and environs）等称谓，而此次声明更使用“台湾”及“台湾的”大篇幅回应，令台媒猜测世卫组织立场或有改变的可能性。据报道，2005年WHO与中国大陆签署备忘录，使台湾公卫专家要参加国际卫生活动，除了必须事先取得世卫同意，也被要求其所属机构要有“中国台湾省”的称呼。

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