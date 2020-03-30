美国尚未见疫情高峰 重压下特朗普延长抗疫指导方针

美国总统特朗普在3月29日宣布，将要求全美执行社交疏离的指令延长30天，至4月30日，以避免预测模型中的最坏情形出现。

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特朗普当天在白宫玫瑰园举行的记者会上宣布了这一决定，并称美国的新冠肺炎死亡率预计会在两周后达到顶点，并希望到6月1日，美国“将会走上恢复之路”。此前，他曾宣布过为期15天的保持社交疏离指令，包括避免非必要旅行、不要去饭店或酒吧坐下吃饭，避免举行10人以上的聚会等。3月30日是实行这一指令的第一个15天。特朗普向媒体表示，“你做得越好，整个噩梦结束的速度就越快，”他并决定将每日的新冠病毒简报从白宫新闻室转移到外面的玫瑰园。他说，“我希望我们的生活能重新开始。”。

值得一提的是，美国政府最高传染病专家安东尼·福奇博士于同一天在受访时预测，10万或更多美国人可能死于新冠肺炎大流行，是目前死亡人数的50倍。据最新数据显示，美国现已有超过14万2千人确诊了新冠肺炎，死亡人数逾2千400人。福奇在接受美国有线电视新闻网（CNN）的采访时警告称，美国可能有“数以百万计”的新冠病例。据报道，他和约翰 · 霍普金斯大学健康安全中心主任托马斯·英格尔斯比博士纷纷拒绝了特朗普提出的建议，即在家隔离并于他人保持社会距离以防止新冠病毒传播的措施可以得到缓解。特朗普上周曾暗示，美国企业将在两周后的复活节星期天“渴望恢复”。特朗普曾于当时表示，不希望治愈经济关闭的方法比疾病更糟糕。

随着这一最新措施的更新，特朗普放弃了周日的乐观预估，把复活节的最后期限称为是“雄心勃勃的”（计划）。他还说，将在周二提供更多有关延长指导方针的细节，并承诺在未来几周内公布“有趣的事情”，告诉人们他们会“感到惊讶”。特朗普还于当天发表了华盛顿哥伦比亚特区的重大灾难宣言。该宣言允许华盛顿特区获得联邦资金来帮助华盛顿特区抗击新冠病毒。标志着华盛顿特区成为第22个从联邦紧急事务管理署（FEMA）获得重大灾难声明和联邦援助的地区。另有19个州、波多黎各和关岛获得了其他提名。

另据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，根据卫星图像显示，受到疫情影响，美国国内原本繁忙的高速公路在高峰期近乎空无一人，度假胜地成为鬼城，港口航运活动也在急剧下降。摩根大通大幅下调美国第一和第二季度经济增长预测。预期第一季度GDP折合年率萎缩10%（之前预期萎缩4%），第二季度将出现25%的历史性萎缩（之前预期萎缩14%）。特朗普在上周五签署了2.2万亿美元的经济刺激方案，以帮助美国人和企业渡过疫情难关。这项法案的核心内容是向大多数美国家庭直接支付现金。对此，美国财长姆努钦29日介绍称，年收入低于7万5千美元的美国人将于3周以内收到每人1千2百美金的支票。有孩子的家庭还会收到每个孩子500美元的额外支持。

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