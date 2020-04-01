新冠触发1945年以来最惨烈死亡 意大利和西班牙感染增速放缓

截至4月1日下午16点30分，新型冠状病毒在全世界范围已经造成至少43000人死亡，死亡人数当中的四分之三是在欧洲。联合国已经将这场大流行病认定为1945年以来人类所面临的最严峻危机，而“美国受到病毒的威胁，或将被淹没”。从累计确诊感染人数上来看，法新社数据显示全球确诊感染人数已经逼近90万人，超过一半都在欧洲。

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近距离看欧洲情况，虽然重灾区意大利每日新增感染人数增速继续稳中有降，但每日新增死亡人数依旧处于800到900人之间的高峰区域。意大利医疗界担心，由于从病毒感染到发病有时间上的延后性，此前几个星期被病毒感染的患者现在大量出现严重症状，医院抢救床位和设备等需要尽可能救助最多的人数，因此“很多患者在得到抢救，生命体征不再显示危险信号之后，就离开医院，而他们有可能还具有传染性，回到社会当中，很可能继续感染他人”。

截至记者发稿，法新社数据显示全欧洲已经有超过3万人死于新型冠状病毒这个看不见的敌人。这场无形的屠戮依旧在进行。除了意大利和西班牙，其他欧洲国家暂时还没有出现新增感染增速稳定下来的迹象，封城限足的措施效果还需一段时间才能显现。在欧洲疫情第二严重的国家，西班牙，4月1日的单日死亡人数又创新高，达到864人，累计死亡人数已经超过9000人，累计确诊人数超过10万人，但西班牙政府表示，该国死亡人数，住院人数和确诊人数的日均增速已经有所下降，西班牙卫生紧急部门负责人费尔南多-西蒙4月1日表示，“感染巅峰似乎已经来临，西班牙的新增感染正在逐渐往下走”。现在令西班牙提心吊胆的问题是：该国的医护人员感染率高得令人发指，确诊感染的医护人员数量已超过1万2千人。

全球范围来看，死亡人数最多国家依旧是意大利，死亡人数逼近1万3千人，但美国情况不容乐观，死亡人数已超过四千人，且和欧洲各国相比，封城与限行令下达要更滞后。目前美国确诊感染人数已达19万人。

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