美国新冠确诊破20万 6周婴儿感染死亡或是最年幼受害者

美国新型冠状病毒确诊感染人数破20万人，一名6个星期大的婴儿死亡，成为新冠病毒最小受害者。

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4月1日星期三晚间，法新社华盛顿站引述约翰霍普金斯大学数据称，美国境内新型冠状病毒确诊感染人数已越过20万大关，为世界第一，死亡至少4476人。纽约州也随之成为疫情中心：州长科莫称死亡人数至少1900人。白宫认为，如果目前的限制措施落实到位，那么疫情最终可能造成的死亡人数在10万到24万人之间。如果不采取任何措施，这一数字会飙升到150万到220万人。

同一天，美国纽约州相邻的康涅狄格州一名出生六个星期的婴儿死于新型冠状病毒。他在上周开始接受治疗，但医院无力回天。4月1日，康涅狄格州州长宣布了这一消息。州长称，“这令人心碎，我们认为，这是世界上新型冠状病毒所引发的综合并发症的最小的受害者”。

就在美国成为全世界疫情暴风眼的同时，美国政府对佩戴口罩的引导政策开始转向，法新社华盛顿站表示，很多人已经可以传播病毒，自身却没有症状，如果人们更多地佩戴口罩，可以机械性减少病毒的传播；亚洲和欧洲国家已有先例，美国此举有点太晚。美国疾病预防与控制中心主任表示，“现在已经证实，很多感染者毫无症状”，“根据中国数据，这一比例可以是25%”。但该中心的官方建议仍旧没有更改，依旧只建议“染病者和照顾染病者的健康群体佩戴口罩”。白宫危机办公室就口罩问题正在进行激烈讨论，而美国联邦政府首席传染病专家福奇则认为，早先政府关于口罩的犹豫并非基于科学论据，而是基于像法国或者其他国家那样，口罩匮乏的事实。但福奇表示，“一旦美国拥有足够的口罩，政府会严肃考虑把佩戴口罩的群体扩大化”。根据华盛顿邮报的报道，美国政府目前可以推荐民众使用布料自制的口罩，而把医用口罩留给一线的医护人员。

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